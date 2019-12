Uomini e Donne, anticipazioni 20 dicembre 2019: Gianni Sperti attacca duramente Juan Luis

Nuovi colpi scena ci attendono nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” che andrà in onda su Canale 5 venerdì 20 dicembre. Juan Luis Ciano, il cavaliere di origini venezuelane ma residente a Napoli, è al centro di forti polemiche per non aver ancora approfondito la conoscenza con Gemma Galgani.

Il cavaliere continua a sostenere di non riuscire a baciare Gemma in quanto non sente ancora un trasporto emotivo importante. Questa affermazione gli è costata molte critiche, sia dal pubblico che dal parterre maschile che non approva e non crede alle sue parole.

Su Witty Tv sono state pubblicate le anticipazioni ci ciò che sarà trasmesso nella puntata di domani, 20 dicembre, e a quanto pare anche l’opinionista Gianni Sperti sta iniziando ad avere dei forti dubbi e perplessità su Juan Luis. Sperti attacca duramente il comportamento del napoletano, reo a suo parere, di sfruttare la situazione a suo favore e spiega il perché.

Uomini e Donne over, Gianni Sperti attacca Juan Luis

Gianni chiede a Juan: “Su internet ho visto delle locandine che deve fare delle serate… E’ vero Juan?“, il cavaliere risponde che non è assolutamente vero e spiega che si tratta di un amico che fa il pr e gli ha chiesto di partecipare all’evento. Sperti puntualizza che la serata era a pagamento e sottolinea: “Quando una persona viene qui a corteggiare e corteggia per davvero e si innamora per davvero, se fa delle serate siamo felici per lui. Ma se una persona viene qui per Gemma e poi dice ‘non provo chimica’ e non fa quello che dovrebbe fare e fa le serate, allora il discorso cambia”.

Mentre Gianni parlava, l’espressione di Gemma era sempre più sconsolata, come se davvero stesse realizzando che le parole ascoltate erano la crudele realtà dei fatti. Subito dopo le immagini si spostano dietro alle quinte e mandano in onda una scena che Sperti definisce “memorabile“: Gemma accasciata sul petto di Tina in un pianto disperato. La Cipollari le chiede dove fosse Juan in quel momento e lei non riesce a rispondere e continua a singhiozzare, tanto che Tina, senza perdere la sua irriverente ironia, chiede l’intervento del medico.

Poi Maria De Filippi fa mettere due sedute in centro studio: “A proposito di storie, l’uscita più veloce del giorno“, sappiamo grazie alle anticipazioni de “Ilvicolodellenews.it” che a rientrare saranno proprio Armando e Veronica che nella puntata odierna avevano deciso di viversi fuori. A quanto pare qualcosa è andato storto.