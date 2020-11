Uomini e Donne, anticipazioni 2 novembre: Valentina esce dal programma delusa e amareggiata

Nella puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi lunedì 2 novembre vedremo come finirà la questione tra Valentina e Germano alle prese con l’eventualità di uscire insieme dal programma. Una decisione che non sembra essere così scontata, soprattutto da parte del cavaliere apparso poco convinto di abbandonare la trasmissione con la Autiero.

La scorsa puntata del dating show di Maria De Filippi è terminato con le lacrime della dama, sconsolata nell’ascoltare le parole di Germano. Per capire meglio la sua delusione, però, dobbiamo fare un passo indietro e tornare a qualche puntata fa quando Aurora Tropea aveva rivelato alcuni scatti pubblicati su Instagram da Valentina di un viaggio fatto con Germano.

Uomini e Donne, i sospetti di Aurora e la delusione di Valentina

La Tropea in quell’occasione aveva fatto notare che pubblicare scatti di quel genere non era permesso dalla redazione e se i due erano una coppia come sembrava, avrebbero dovuto abbandonare lo studio insieme come già successo per altri protagonisti. Il fatto che non erano stati invitati a farlo – soprattutto da Gianni Sperti sempre molto attento a questi particolare – aveva fatto dedurre alla Tropea che ci fossero partecipanti di serie A e di serie B e trattati in maniera differente. Valentina e Germano erano rimasti offesi da questi illazioni e avevano fatto fronte comune contro Aurora.

Nella scorsa puntata, però, il cavaliere sembrava volesse fare un passo indietro e prendere del tempo per conoscere meglio Valentina. Questa decisione è stata vista da Sperti come un mero tentativo di allungare il brodo e rimanere ancora in trasmissione. Non appena sentite queste parole, Germano si è mostrato disponibile ad uscire, ma Valentina non ha gradito controbattendo che la decisione doveva essere presa da lui e non per essere stato messo a processo dall’opinionista.

Oggi vedremo che Valentina alla fine esce dallo studio mortificata e seguita dal cavaliere. Poco dopo rientreranno e spiegheranno di aver preso la decisione di provare a viversi fuori, anche se la Autiero non sembra del tutto convinta di questa decisione, ferma ancora sulla convinzione che la decisione sia stata presa da Germano solo per le critiche ricevute. Maria De Filippi le consiglia di provarci e vedere come vanno le cose, lei si convince ma esce in lacrime delusa per come è avvenuta questa uscita, lei avrebbe voluto più romanticismo. Per Armando Incarnato arriveranno tre ragazze, ma deciderà di non accettare la corte di nessuna.