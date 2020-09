Uomini e Donne, anticipazioni 18 settembre: Armando di nuovo nei guai, Tina lo asfalta

Una nuova puntata di “Uomini e Donne” ci attende oggi venerdì 18 settembre 2020, l’ultima di questa settimana, e non mancheranno scontri e discussioni come ormai ci hanno abituati le varie dame e cavalieri non appena si accendono le telecamere dello studio di Canale 5. Protagonista di questi scontri oggi, insieme a Gemma e Nicola, ritroviamo Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, coinvolto in questi giorni in un “botta e risposta” a distanza con Karina Cascella, sarà duramente criticato per il suo atteggiamento verso le nuove conoscenze che inizia e che, puntualmente, non portano da nessuna parte. Ricordiamo che nelle scorse puntate, Incarnato aveva preso un bel due di picche dalla dama Claudia che aveva preferito uscire con le amiche piuttosto che con lui.

Uomini e Donne, Tina non crede alla buona fede di Armando

Armando era rimasto profondamente offeso da questa decisione, soprattutto dopo che Claudia gli aveva fatto credere di provare interesse. Ma per lui i guai non sono finiti qui, infatti l’opinionista Tina Cipollari perde le staffe e lo aggredisce accusandolo di voler rimanere nel programma il più possibile.

Tina non crede alla buona fede di Armando e pensa che tutte le sue conoscenze sono destinate a finire nel solito modo, proprio perché lui non ha alcun interesse a portarle avanti e a concludere con un lieto fine. Quindi, per la Cipollari, Incarnato sta cercando in tutti i modi di trovare un pretesto per troncare con le dame di turno e continuare il suo percorso davanti alle telecamere. Un attacco forte che, siamo certi, porterà scompiglio in studio.

Poi la bionda vamp non perderà occasione per accostare la situazione di Armando con quella di Gemma Galgani, facendo notare come anche la dama torinese sia in cerca di visibilità e non dell’amore. Già nelle scorse puntate Tina aveva accusato Gemma di imbarcarsi sempre in storie impossibili, come quella con Nicola Vivarelli, e questo proprio per cercare di rimanere il più possibile nel programma.