Uomini e Donne, anticipazioni 18 novembre: Gemma perde la testa per Michele

Per Gemma Galgani sembra essere arrivato di nuovo il momento di lasciarsi andare a nuove emozioni. Questo è quello che vedremo nella puntata di “Uomini e Donne“, in onda questo pomeriggio come sempre alle 14.45 su Canale 5, e che possiamo anticiparvi grazie a “Il Vicolo delle News“. Ritroveremo, quindi, la dama torinese alle prese con un entusiasmo nuovo di zecca per la possibile frequentazione con il cavaliere Michele, arrivato in trasmissione da poche puntate.

Michele, 50 anni, è una new entry del dating show di Maria De Filippi, ma sembra proprio che Gemma gli abbia messo gli occhi addosso e sia intenzionata a iniziare una frequentazione con lui. Il cavaliere non sembra provare il suo stesso slancio di entusiasmo, almeno nelle puntate andate in onda fino a questo momento, vedremo se da qui in avanti le cose cambieranno.

Uomini e Donne, il triangolo di Biagio e l’assenza di Gabriella

Intanto si parlerà ancora di Biagio e della sua eterna indecisione. L’uomo infatti aveva promesso di decidere con che dama continuare la conoscenza, tra Gemma e Sabina. Ad oggi la scelta non è ancora stata fatta e questa titubanza infastidirà molto Sabina che deciderà di troncare con Biagio.

Questo curioso triangolo amoroso provocherà le ire di Tina Cipollari e nemmeno il fatto che sia in collegamento per via della quarantena preventiva a cui si è sottoposta, la fermerà dal criticare questa situazione che lei non riesce a comprendere. Inevitabili scontri anche con Gemma per essersi di nuovo lanciata in una storia con un uomo molto più giovane di lei.

Dovrebbero poi entrare i tre tronisti: Sophie, Davide e Gianluca. Si parlerà subito del percorso di Gianluca che sarà messo al corrente dell’assenza di Gabriella. Nonostante il tronista avesse chiesto di richiamare la ragazza perché molto interessato a lei, la ragazza decide di non tornare in trasmissione perché invece il suo interesse è andato scomparendo. A questo punto Gianluca rimane senza corteggiatrici.