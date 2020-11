Uomini e Donne, anticipazioni 17 novembre: Gianni controlla i cellulari, Roberta incanta con "Un sogno d’amore"

Una puntata di “Uomini e Donne” avvolta nel mistero, quella che andrà in onda oggi martedì 17 novembre su Canale 5, come sempre alle 14.45. Ieri abbiamo assistito al confronto in centro studio tra Aurora e Giancarlo, e proprio loro saranno di nuovo i protagonisti anche oggi ma i sospetti di Gianni non tarderanno ad arrivare.

Tra loro le cose non sembrano andare per il meglio, tanto che la Tropea era indecisa se continuare o meno la conoscenza con Giancarlo. Quest’ultimo ha dichiarato di non essere ancora coinvolto da Aurora che invece, secondo lui, ormai è innamorata persa. La dama non smentisce e quindi si presume che sia davvero così. Dopo molti ripensamenti, la donna decide di continuare la conoscenza perché “ormai mi sei entrato dentro“, ha concluso.

Uomini e Donne, i sospetti di Gianni Sperti e la sfilata “Un sogno d’amore”

Nella puntata di oggi le cose non si metteranno bene per loro, infatti Gianni Sperti inizierà a nutrire dei dubbi sulla loro sincerità. L’attento opinionista non sembra vedersi chiaro e così chiederà ad entrambi di portare i cellulari in modo che possano essere controllati. Rimarrà deluso perché non riuscirà a trovare nessuna prova di un loro accordo. Ovviamente Aurora, infastidita per questi sospetti, attaccherà di nuovo Gianni.

Si passa poi alla sfilata con tema “Un sogno d’amore” che vedrà sfilare le dame del parterre femminile. Le anticipazioni de “Il Vicolo delle News” ci fanno sapere che non verrà annunciata la vincitrice della gara, ma allo stesso tempo ci svelano quanto Roberta Di Padua lascerà tutti a bocca aperta.

La dama, infatti, deciderà di conquistare il parterre maschile con un abito da sposa e sembra proprio che ci riuscirà. Le palette si alzeranno con tantissimi 10, tra cui anche quello di Michele Dentice che apprezzerà molto l’outfit di Roberta. In molti si domandano se questo abito possa essere un messaggio subliminale lanciato proprio a Michele, staremo a vedere.