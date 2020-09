Uomini e Donne, anticipazioni 14 settembre: Nicola chiede scusa a Gemma, ma poi vuole conoscere una corteggiatrice

Nella puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi lunedì 14 settembre 2020, ritroveremo al centro studio Gemma Galgani e la sua entrata sarà anticipata da filmati che, ne siamo certi, riceveranno i commenti non proprio affettuosi dell’opinionista Tina Cipollari. La questione girerà intorno alla nuova conoscenza della dama di Torino, Paolo.

I due sembra che continuino a vedersi e a frequentarsi al momento – anche se dalle nuove anticipazioni delle scorse registrazioni “Il Vicolo delle News” ha fatto sapere che i due avrebbero già messo al parola fine alla loro conoscenza – e questo nella scorsa puntata aveva provocato la gelosia di Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne, Nicola porta una rosa bianca per Gemma Galgani

Oggi, proprio lui entrerà in studio con una rosa bianca per la Galgani, una specie di tregua e un modo per chiederle scusa. In effetti tra loro ultimamente le cose sembrano essere precipitate, soprattutto dopo che è sbucato il nome di Valentina Autiero e l’esterna che lei e Nicola avrebbero dovuto fare.

Questa esterna non c’è stata per volontà del ragazzo che ha ribadito di nuovo il suo disinteresse per la dama, provocando in lei molta delusione e accendendo nuove discussioni tra loro. In queste discussioni si è inserita anche la Galgani che non ha nascosto il fatto di essere gelosa di Nicola e di provare fastidio per questa intromissione di Valentina.

Ma per la Galgani arriveranno tempi peggiori, infatti, nonostante il suo giovane corteggiatore sia arrivato con una rosa bianca, ha in serbo per lei una sorpresa che non la renderà per nulla felice. Nicola ha palesato il suo interesse per una corteggiatrice, Selene. Non solo, ma la ragazza sembra essere ben disposta a iniziare una conoscenza con lui, ma qualcosa andrà storto e lei abbandonerà lo studio. Forse a infastidire la ragazza sono state le polemiche nate in studio. Staremo a vedere.