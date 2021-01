Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: colpo di scena tra Riccardo e Roberta

Siamo arrivati al penultimo appuntamento settimanale con “Uomini e Donne“, ma i colpi di scena non mancheranno così come è stato anticipato su “Il Vicolo delle News“. Nella puntata di ieri 13 gennaio, abbiamo potuto capire come stanno procedendo le cose tra Gemma e Maurizio, mentre oggi si parlerà di Roberta e Riccardo.

Avevamo lasciato la coppia in profonda crisi dopo che la Di Padua aveva deciso di riprovarci fino in fondo con Guarnieri, sperando che il cavaliere riuscisse a fare quel salto di qualità nel loro rapporto e provare finalmente anche veri sentimenti per lei, non solo quella forte attrazione fisica che ha sempre dichiarato di avere.

Purtroppo così non è stato e Roberta ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione. Riccardo non le ha concesso la tanto agognata esclusiva decidendo di far entrare la nuova dama arrivata in trasmissione per conoscerlo. Una delusione che brucia per Roberta, infatti non rimane seduta a centro studio ma torna ad accomodarsi nel parterre femminile e fa intendere che non è disposta a mettersi in competizione con altre donne.

Uomini e Donne, finalmente arriva l’esclusiva

Oggi le cose, però, sembrano prendere un’altra piega. Infatti, quando Maria De Filippi rivela a Riccardo la presenza di un’altra signora per lui, il cavaliere chiede di poter avere un confronto con la Di Padua prima di prendere una decisione. Maria, ovviamente, concede questo confronto e i due iniziano a parlare.

Qui accade l’impensabile, una sorta di miracolo di Natale un po’ in ritardo, perché dopo una lunga chiacchierata Riccardo e Roberta decidono di iniziare di nuovo a sentirsi, ma non è tutto. Guarnieri questa volta sembra voler fare davvero sul serio e infatti concede una sorta di esclusiva a Roberta fin da subito, quindi decide di non far entrare la dama arrivata per lui. Vedremo se questa nuova presa di posizione, porterà finalmente la coppia a vivere una storia d’amore vera. Forse il confronto avuto con Ida Platano ha chiarito le idee del cavaliere che sembra aver intenzioni serie questa volta.