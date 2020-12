Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre: Gemma e la proposta indecente a Maurizio

Nella settimana appena iniziata verranno trasmesse le ultime puntate di “Uomini e Donne” prima della pausa per le festività natalizie. Grazie alle anticipazioni diffuse da “Il Vicolo delle News” sembra proprio che nella puntata di oggi lunedì 14 dicembre ne vedremo delle belle, sempre grazie all’inarrestabile Gemma Galgani.

La dama di Torino, infatti, prenderà parte alla consueta sfilata e come sempre non deluderà di suoi fan. Anche in questa occasione la sua performance è destinata a far parlare lungo e provocherà di sicuro una forte reazione anche in Tina Cipollari. Gemma si esibirà in un ballo alla Flashdance, con secchiata di acqua finale annessa.

Un ballo molto provocante che ha segnato la storia del cinema e che ora la coraggiosa dama torinese vuole riproporre davanti al parterre maschile che, a quanto pare, sembrerà gradire molto la sua performance regalandole tanta soddisfazione e tanti 10, arrivando anche ad ottenere una standing ovation del pubblico presente in studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani scarica Biagio e si propone a Maurizio

Ma Gemma ha un’altra sorpresa in serbo e sorprenderà più del ballo. Infatti, la Galgani presa dall’euforia per la nuova frequentazione con Maurizio Guerci, inviterà il cavaliere a cena e non solo. Infatti dichiarerà apertamente il suo desiderio di andare oltre con lui e di trascorrere, quindi, una notte di passione. Per questo motivo deciderà di chiudere con Biagio, ammettendo il suo evidente interesse per Maurizio.

Si parlerà anche di Armando Incarnato e della sua conoscenza con Lucrezia. I due son usciti a cena insieme, ma un particolare accaduto durante la serata ha irritato non poco il cavaliere napoletano. Nel self service dove hanno deciso di cenare mancava il vino e così Lucrezia lo ha chiesto ad un ragazzo della reception che l’ha accompagnata a comprarlo in un negozio di alimentari poco distante.

Armando è rimasto da solo e questo atteggiamento della ragazza non gli è piaciuto per niente. Anche quando Gianni Sperti gli fa notare che la cosa non è poi così grave, lui rimane sulle sue posizioni rimarcando il fatto che sia stato un gesto poco carino nei suoi confronti perché non è stato nemmeno avvisato.