Uomini e Donne, anticipazioni 13 novembre: Roberta Di Padua chiude con Michele e Sophie commette una gaffe

Le anticipazioni della puntata di “Uomini e Donne” di oggi venerdì 13 novembre – grazie a “Il Vicolo delle News” – ci fanno sapere che Roberta Di Padua si troverà costretta a fare una scelta rispetto alla sua storia con Michele Dentice. La situazione tra loro è precipitata dopo che Roberta ha ascoltato gli audio che il cavaliere ha inviato a Serena.

Dopo aver ascoltato le parole di sufficienza usate nei suoi confronti, Roberta è rimasta molto delusa e la situazione si è aggravata quando è venuta a sapere che Michele ha inviato le stesse foto a lei e a Giulia, soprattutto perché le aveva assicurato che quelle immagini non le avrebbe mandate a nessun’altra.

Uomini e Donne, Roberta chiude con Michele

Nella puntata di oggi, dicevamo, Roberta decide di chiudere definitivamente con lui anche perché non ha visto nessun cambiamento in Michele, nessun avvicinamento che invece le aveva promesso una volta terminata la gara di bodybuilding. Arriva in studio Matteo per conoscere lei e Carlotta, quest’ultima non è interessata, mentre Roberta accetta di conoscerlo: “Mi dò una possibilità“, conclude.

Arriva il momento di Aurora che rivela di essere quasi innamorata di Giancarlo, ma per lei è in arrivo una doccia fredda. Infatti l’uomo, pur ammettendo di essere coinvolto mentalmente, non è attratto fisicamente da lei. Gianni è convinto che ci sia sotto qualcosa e chiede i cellulari, ma non trova nulla di rivelante.

Si passa alla tronista Sophie che sarà protagonista di una divertente gaffe, almeno per lei non certo per il corteggiatore. La ragazza racconta di essersi vista con Matteo che le ha presentato il suo cane e anche con Antonio. Con quest’ultimo si è scambiata messaggi durante la settimana, ma pensava di chattare con Matteo. Nello studio c’è stato un momento di ilarità per tutti, tranne ovviamente che per il corteggiatore. Sophie sceglie di ballare con Matteo.