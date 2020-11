Uomini e Donne, anticipazioni 12 novembre: Tina Cipollari assente, il ritorno di Riccardo Guarnieri

Una nuova puntata di “Uomini e Donne” ci attende oggi giovedì 12 novembre su Canale 5, come sempre alle 14.45. Grazie a “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi che ci saranno molte sorprese, una tra tutte sarà il ritorno nel parterre maschile di Riccardo Guarnieri. Dopo la burrascosa storia con Ida Platano – assente in questa edizione del dating show – il cavaliere vuole rimettersi sulla piazza per cercare di nuovo l’amore.

Guarnieri si sente pronto per rimettersi in gioco, quindi si presume che si sia lasciato definitivamente alle spalle la lunga e contorta relazione con la bella Ida. Il cavaliere dovrà mettere in conto però che in studio ad attenderlo ci sarà l’amica del cuore della Platano, Gemma Galgani, che sicuramente sarà pronta a difenderla con le unghie e con i denti.

Uomini e Donne, Tina in quarantena e Gemma esce ancora con Biagio

Altro particolare che è saltato subito agli occhi non appena iniziata la registrazioni, è stata l’assenza di Tina Cipollari nello studio. L’opinionista più famosa della televisione ha dovuto collegarsi dalla sua abitazione perché si trova in quarantena preventiva, in quanto è stata a contatto con un positivo al Covid-19.

Troveremo come sempre Gemma Galgani ad aprire le danze. Si è vista ancora con Biagio che a sua volta ha portato fuori anche Sabina ma ormai questo triangolo è destinato a finire, infatti il cavaliere ha annunciato che durante la prossima settimana prenderà una decisione definitiva tra le due dame e sceglierà con chi continuare la conoscenza.

Per quanto riguarda il trono classico, Davide eliminerà tre corteggiatrici: Silvia, Valeria e anche Rossana, con grande sorpresa di tutti, infatti con quest’ultima sembrava avere trovato un buon feeling. Beatrice e Chiara, comunque, si sentono deluse dal comportamento del tronista. La Buonocore rivela di non averlo pensato molto durante la settimana, anche perché non si sono nemmeno sentiti tramite messaggi. Chiara vorrebbe delle certezze che al momento non le dà. Davide rivela di avere una preferenza tra le due, ma non fa nessun nome.