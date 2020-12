Uomini e Donne, anticipazioni 11 dicembre: Roberta chiude con Michele, l’ultimatum a Riccardo Guarnieri

Nella puntata di oggi, a “Uomini e Donne” si parlerà della storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Avevamo lasciato la coppia in una situazione non certo rosea, con Riccardo che non riusciva a scegliere tra Roberta e Brunilde. Era poi rimasto molto scocciato per un commento rivolto da un cavaliere a Roberta che ha definito come la più bella tra il parterre femminile e ha denigrato Riccardo.

Lui si sarebbe aspettato una sorta di difesa dalla dama, ma anche Maria De Filippi lo ha rimproverato cercando di spiegargli che la posizione di Roberta è molto chiara così come il suo interesse per lui, ma il fatto che Guarnieri continui a metterla in discussione le fa fare sempre passi indietro e non le permette di lasciarsi andare come vorrebbe.

Uomini e Donne, l’ultimatum di Roberta Di Padua

Oggi sarà proprio questo l’argomento portante tra loro: la Di Padua dichiarerà che non ha nessuna intenzione di portare il rapporto con Riccardo su un piano fisico e passionale, fin quando lui non le darà un’esclusiva. Non vuole certo commettere l’errore fatto anni indietro quando si è completamente lasciata andare per poi vedersi chiudere la porta in faccia.

Dopo questa specie di ultimatum, Riccardo spiega di non essere pronto per uscire solo con lei. Il motivo starebbe nel dubbio che la dama provi ancora interesse per Michele Dentice e fin quando ci sarà la sua ombra nella loro storia, di esclusiva non se ne parla. Michele, pur confermando quando Roberta possa piacergli, rivela di aver accettato alcuni numeri di telefono di altre dame. La Di Padua a questo punto decide di chiudere definitivamente con lui.

La decisione di Roberta non sembra bastare a Riccardo che continua ad avere dubbi e incertezze, lasciando di nuovo la dama nel più totale sconforto. Nonostante ciò, i due decidono di trascorrere insieme la serata per chiarire le rispettive posizioni e poter decidere se continuare o meno la loro frequentazione.