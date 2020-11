Uomini e Donne, anticipazioni 10 novembre: audio e foto intime di Michele, la notte di passione di Nicola

Grazie a “Il Vicolo delle News“, arrivano le anticipazioni della puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi martedì 10 novembre, come sempre su Canale 5. Dopo alcuni momenti di difficoltà per aver raccontato un po’ di bugie, Michele Dentice si troverà di nuovo nei guai, ma questa volta per colpa di alcune fotografie hot. Ma andiamo per ordine.

Roberta Di Padua sta soffrendo molto questa ambiguità di intenti di Michele. Il cavaliere infatti non le dimostra molto interesse – pochi messaggi e nessuna telefonata durante il giorno – e con il passare delle puntate la dama sembra soffrirne sempre di più. Ma ora la Di Padua deve fare i conti con altre situazioni che potrebbero aggravare ulteriormente le cose tra lei e Michele.

Uomini e Donne, gli audio e le foto di Michele. Nicola in intimità con Veronica

Maria De Filippi fa ascoltare gli audio che Serena aveva consegnato il giorno precedente alla redazione. Michele ne ha per tutte: Carlotta è “Fabio volo dei poveri“, mentre Roberta “Chesta é quella ca é” quasi come per dire che più di tanto non c’è da aspettarsi. Ma il bello deve ancora arrivare. Quando Roberta, dopo un duro scontro, rivela di aver ricevuto foto di Dentice semi nudo mentre era in palestra ad allenarsi, l’uomo precisa di averle mandate solo a lei. Ma ecco che, puntualmente, viene smentito: quelle stesse foto le ha ricevute anche Giulia, come lei stessa dichiara.

Momenti di tensione anche per Nicola Vivarelli. Dopo la registrazione avvenuta il giorno prima, il ragazzo esce con Angelica. Tra i due non sembra essere accaduto nulla, hanno fumato insieme una sigarette e poi il ragazzo si è recato a casa di Veronica. Secondo le anticipazioni, i due iniziano a discutere ma non si sa per quale motivo, verrebbe da pensare per la solita gelosia della dama nei confronti di Angelica.

Sta di fatto, comunque, che dopo aver raccontato di essersi baciati e dopo aver discusso per una ventina di minuti, Nicola rivela di aver passato con lei una notte di passione. La dama, molto imbarazzata, negherà questo particolare, ma non se la prenderà più di tanto.