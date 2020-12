"Uomini e Donne" anticipazioni 10 dicembre, Valentina smascherata da Maurizio: rapporti intimi con due cavalieri

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 9 dicembre abbiamo lasciato Maurizio, il cavaliere che sta uscendo con Gemma Galgani, uscire dallo studio dopo la sua segnalazione su un comportamento scorretto di Valentina. L’uomo, esortato da Maria De Filippi, si è recato nei camerini per prendere il suo cellulare e rendere pubblico uno scambio di messaggi che rivelerebbe una scottante verità sulla dama che stava frequentando.

Come anticipato su “Il Vicolo delle News“, Valentina, secondo le dichiarazioni di Maurizio, avrebbe omesso un particolare importante durante la sua conoscenza con Nicola Mazzitelli, il cavaliere assente nelle ultime puntate perché risultato positivo al Coronavirus. Sembrerebbe che i due abbiano avuto rapporti intimi e questo particolare sarebbe stato nascosto anche alla redazione del programma.

Uomini e Donne, Maurizio e la verità su Valentina

Non solo, pare anche che Valentina e Nicola si siano accordati per uscire insieme una volta che il cavaliere fosse tornato in trasmissione e questo fa pensare che la dama abbia intrapreso la conoscenza con Maurizio solo per giustificare in qualche modo la sua presenza nel programma, in attesa di qualcosa che era già stato stabilito all’insaputa di tutti.

Un atteggiamento non proprio corretto, considerando il fatto che proprio Valentina ha accusato Maurizio di non essere stato trasparente con lei e con Gemma. Questi attacchi hanno fatto perdere la pazienza al cavaliere che ha deciso di vuotare il sacco e di fare chiarezza una volta per tutte sulla condotta della dama.

Ma c’è dell’altro, infatti grazie ad alcuni screenshot, Maurizio ha reso pubblica una conversazione tra Valentina e Costantino, un cavaliere che è al momento non è più seduto nel parterre maschile. In pratica la dama chiedeva a Costantino di non rivelare la vera natura della loro frequentazione e invece di rivelare i loro rapporti intimi, Valentina ha chiesto che venisse raccontata una serata insieme davanti ad un bel film.