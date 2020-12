Uomini e Donne, anticipazioni 1° dicembre: Gemma e il malizioso regalo per Maurizio, Armando viene scaricato

L’appuntamento di oggi primo dicembre con “Uomini e Donne” porterà nuovi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Come riportato sul sito “Il Vicolo delle News” la puntata inizierà proprio con l’entrata della dama torinese che rivelerà di essere uscita sia con Biagio che con Maurizio, i due cavalieri che da alcune puntate hanno iniziato una frequentazione con lei.

Biagio era indeciso se dare l’esclusiva alla Galgani o a Sabina, ma dopo che Gemma ha accusato la dama di avere una sorta di accordo con Maria, il cavaliere deciderà di continuare la conoscenza esclusivamente con la bionda torinese. Ma ecco che arriva il colpo di scena che nessuno di sarebbe mai aspettato.

Gemma, dicevamo, si è vista anche con Maurizio e tra loro è arrivato anche un bacio che lascerà senza parole Valentina. Quest’ultima infatti racconterà di essersi vista con Maurizio e di averlo baciato, ma la notizia del bacio con Gemma la lascerà esterrefatta e le farà prendere la decisione di troncare con lui. Per lei è insopportabile pensare che abbia baciato una donna che potrebbe essere sua madre.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il regalo “scandaloso” per Maurizio

Ecco che arriva il momento dello scontro tra la Galgani e la Cipollari. Gemma e Maurizio hanno cenato insieme e la dama gli ha fatto un regalo che ha scatenato le polemiche: una bottiglia di vino “Passerina“. E’ facile immaginare che genere di commenti possa aver provocato il nome di questa bottiglia, le anticipazioni infatti ci dicono che la Cipollari non si lascerà scappare l’occasione per attaccare Gemma su questo particolare ritenuto “scandaloso“.

Si passerà poi ad Armando che, ancora una volta, si trova in competizione con il tronista Gianluca. Marianna, infatti, è arrivata in trasmissione per corteggiare entrambi e l’avevamo lasciata indecisa su quale conoscenza portare avanti. Nella puntata di oggi la ragazza deciderà di chiudere con Incarnato e continuare la frequentazione con Gianluca. I due hanno fatta un’esterna a Roma durante la quale i due ragazzi si sono molto avvicinati. Il tronista infatti ha fatto un massaggio sulle spalle a Marianna, quindi le cose tra i due sembrano andare per il verso giusto.