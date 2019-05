Uomini e Donne: Angela sceglie e va in crisi, Maria De Filippi deve intervenire

Le scelte del trono classico di Uomini e Donne sono tornate in diretta. Dopo l’esperienza al castello e gli scenari da favola a cui ci aveva abituati Maria De Filippi durante le ultime scelte, ora si ritorna al format tradizionale, con una sola eccezione: invece di essere registrate, le puntate saranno trasmesse in diretta.

Proprio per questo le varie scelte non saranno anticipate da spoiler su internet, ma i fan della trasmissione in tempo reale verranno a conoscenza di chi i vari tronisti decideranno di scegliere per iniziare un percorso lontano dalle telecamere. Ad aprire le danze troviamo Angela Nasti, la giovanissima tronista che ha portato con sé fino alla fine due ragazzi, Luca Daffré e Alessio Campoli.

Uomini e Donne, il percorso di Angela Nasti con Luca Daffrè e Alessio Campoli

Ricordiamo che la Nasti ha chiamato Luca in trasmissione per essere corteggiata da lui e forse, proprio questo particolare, ha fatto pensare che la scelta della ragazza fosse proprio lui, convinta di questo anche Tina Cipollari. Partono i filmati che documentano il soggiorno dei tre ragazzi nella villa, in un’altalena di emozioni che vede sia Luca che Alessio passare in prima posizione o lasciare il passo al suo rivale.

Si arriva al culmine della tensione quando Angela decide di andare in camera di Alessio con una sorpresa per lui, particolare che spinge Luca a prendere la decisione di abbandonare la villa. Così fa e durante la puntata, Maria De Filippi gli fa vedere quello che non ha potuto vedere, avendo deciso di abbandonare il contesto.

Nel filmato, Angela raggiunge Alessio e gli fa vedere un video con il riassunto del loro percorso in trasmissione, provocando nella tronista una forte emozione e le lacrime. La reazione di Angela è interpretata in maniera differente in studio: c’è chi la interpreta come un addio, altri invece pensano che il suo pianto sia dovuto al fatto di essere arrivata alla consapevolezza che Alessio sarà la sua scelta.

Uomini e Donne, inizia la scelta di Angela Nasti

Arriva il momento di far uscire Luca e Alessio e fa entrare le sedie rosse. Angela chiama per primo Luca Daffrè e comincia il suo monologo che nessuno sa ancora a cosa condurrà. Ma la Nasti non riesce ad andare avanti: “E’ difficile, non pensavo fosse così difficile“, rivolgendosi a Maria. Così la De Filippi, che mai ha nascosto la simpatia provata per la tronista, corre in aiuto della ragazza e l’aiuta ad articolare il discorso per Luca, che poi si rivelerà un discorso di addio, perché la sua scelta sarà Alessio. Congedato Luca che, dimostrandosi molto maturo, ha augurato alla ragazza tutto il bene per il suo futuro.

Entra Alessio e, ignaro di ciò che accadrà da lì a poco, si siede e cerca di scrutare lo sguardo di Angela per capire se sarà lui il predestinato per accompagnarla fuori. Dopo un lungo discorso della Nasti, arriva la rivelazione: la scelta è lui! Inizia così un lungo discorso di Alessio che termina con un lungo bacio sotto una pioggia di petali rossi. Una pioggia infinita che fa esclamare al ragazzo: “Aò, ma quanti so ‘sti petali“.