Uomini e Donne, Andrea Zelletta è il nuovo tronista: la sua biografia

Raffaella Mennoia, una delle autrici di “Uomini e Donne“, ha svelato in questi giorni il nome del nuovo tronista della trasmissione condotta da Canale 5. Il nuovo ragazzo prende il posto di Andrea Cerioli, con quest’ultimo che ha scelto, molto prima del previsto, di uscire dalla trasmissione con Arianna Cirrincione.

Il ragazzo si chiama Andrea Zelletta ed ha fatto già la sua presentazione sul sito di “Witty Tv“: “Sono frizzante, determinato e ambizioso. Punto sempre al massimo. La monotonia non deve far parte della mia vita. Non mi piacciono le etichette, non giudico chi non conosco. I miei sogni sono viaggiare tanto, avere un lavoro che mi tenga vivo e, da buon terrone, una famiglia solida! Sogno una famiglia come la mia. Sono diventato un uomo anche grazie a mio nonno Giuseppe”

Ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Andrea Zelletta ha 25 anni, e vive attualmente a Milano. Non si conosce molto della sua vita, ma per il momento sappiamo che lavora come modello per alcuni marchi molto importanti. Tuttavia il suo desiderio non è quello di fare questa carriera, come rivelato lui stesso in questa intervista: “La moda non era un mio sogno, è capitato. Ora che sono più grande però cerco altri stimoli”.

Andrea Zelletta ha provato a sfondare anche nel mondo del calcio. Ha giocato nel 2010-2011 nel Noto, nel 2011-2012 nell’Acireale Calcio, nel 2012-2013 nel Vigor Lamezia e infine nell’Akragas, ma non è mai riuscito ad arrivare oltre alla vecchia “Serie C2“.

Per conoscere meglio Andrea Zelletta basterebbe seguirlo su Instagram, poiché il ragazzo quotidianamente aggiorna il suo profilo con nuovi scatti dove parla anche della sua vita privata. Il numero dei suoi followers aumenta con il passare delle ore, ed a oggi è riuscito a superare gli 80.000 mila seguaci.