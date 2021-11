Uomini e Donne, Andrea Nicole e Roberta raccontano il loro legame.

Tra le troniste di del programma pomeridiano, Uomini e Donne, siamo abituati a vedere scontri anche molto accessi, invece in questa stagione sarebbe nata una bella amicizia. Nicole e Roberta sono le troniste che in questi mesi stanno cercando la loro anima gemella. Entrambe, in queste battute finali, si stanno concentrando su due corteggiatori, Roberta su Luca e Samuele, Nicole su Ciprian ed Alessandro.

In un’ intervista del magazine di Uomini e Donne le due ragazze parlano della loro amicizia che per il programma sembra essere un pò una novità.Quando la giornalista parla proprio di questo legame, Nicole afferma che con Roberta si è trovata bene fin da subito e che la sua presenza è fondamentale. Roberta imvece ha risposto dicendo che è stato naturale creare un rapporto dove ci si appoggia e ci si spalleggia perchè entrambe stanno vivendo la stessa situazione e quindi si comprendono molto bene.

Nicole commentando il percorso di Roberta dice che andando avanti con le puntate si rende sempre più conto che i loro percorsi non sono poi così diversi, si rende conto che sono molto simili. Gli piace come la collega sta affrontando il percorso perchè è sempre trasportata da ciò che prova senza mai secondi fini. Roberta invece, del percorso dell’altra dice che è fiera perchè sta facendo vedere tanti lati di se e del suo passato. Aggiunge anche che i loro troni sono diversi perchè sono diverse le dinamiche. Il suo è più movimentato invece quello di Nicole la rispecchia perchè lei difficilmente si scompone.

La giornalista chiede ad entrambe come dovrebbe essere il principe azzurro dell’altra. Nicole risponde che il principe azzurro di Roberta dovrebbe essere simpatico, socievole e dolce. Roberta invece dice che quello di Nicole dovrebbe essere sensibile, empatico e genuino.

Entrambe a fine intervista si augurano il meglio.