Uomini e Donne, Andrea Dal Corso si sfoga dopo la puntata: "Cosa vado a fare?"

Siamo agli sgoccioli del trono di Teresa Langella, la tronista si sta preparando per la sua scelta tra il corteggiatore Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Il tutto, come annunciato più volte dalla stessa Maria De Filippi, si svolgerà all’interno di un fiabesco castello alla presenza di parenti e amici, ansiosi di conoscere il destino della ragazza.

Teresa ha affrontato un percorso non privo di ostacoli, prendendo anche la coraggiosa decisione di chiedere all’ex tentatore di “Temptation Island” Andrea Dal Corso, di rimanere per corteggiarla; ricordiamo, infatti, che il ragazzo era arrivato in trasmissione dopo essere stato chiamato dalla ormai ex tronista Mara Fasone.

I due si sono baciati, un bacio romantico che però è stato “rovinato” dalle parole del ragazzo che, arrivato in trasmissione, ha usato termini forti – dichiarando apertamente che quel bacio gli aveva scatenato “istinti sessuali” – che non sono piaciuti per nulla a Teresa; da lì il declino e la decisione della Langella di riprendersi Antonio, scappato dagli studi dopo aver assistito alla scena tra i due.

Antonio è tornato e anche per lui è scattato il bacio, ma è successa una cosa che ha differenziato molto i percorsi dei due ragazzi: alla domanda di Teresa “cosa succederà dopo se ti dovessi scegliere?”, Andrea ha risposto – secondo Teresa – in maniera troppo fredda e distaccata, usando la parola “relazione“, mentre Antonio le ha risposta che sarebbe diventata la sua “fidanzata“.

La delusione di Andrea Dal Corso

Dal Corso sembra perdere punti minuto dopo minuto, e rendendose conto, si è sfogato con la redazione dopo la puntata andata in onda il 9 Febbraio: “Mi sono sentito preso per il cu*o…Se lei dovesse scegliermi potrei pensare che si sia accontentata…Sono stato male…Mi è scesa anche una lacrima…Mi ha visto e mi derideva…Penso di meritarmi qualcosa di più…” e continua “E lì la mia testa mi ha portato ancora una volta a dire Andrea cosa stai facendo, ancora una volta per una persona a questo punto sbagliata. Cosa vado a fare? Penso di meritarmi qualcosa di più”



Un “no” annunciato o addirittura la decisione di non presentarsi alla scelta? Questo ancora non si sa, sta di fatto che la delusione del ragazzo è evidente e potrebbe farlo propendere per una delle due possibilità.