Uomini e Donne: addio a Maria S., muore ex dama del trono over

In queste ore è venuta a mancare una ex dama del trono over di “Uomini e Donne” che ha preso parte al programma durante le edizioni andate in onda nel 2014 e nel 2015. Stiamo parlando di Maria S. che i fan della trasmissione ricorderanno per il suo carattere forte e per gli scontri che ha avuto con Tina Cipollari. L’opinionista ha fatto divertire il pubblico con le esilaranti imitazioni che faceva della dama.

A dare la notizia su Instagram è stata Anna Tedesco, nelle sue storie ha pubblicato una foto insieme a Maria ai tempi della loro partecipazione al dating show della De Filippi. Subito dopo ha scritto un messaggio di saluto per lei: “Il tuo sorriso era la tua più grande forza Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò sempre quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. E’ stato un onore averti conosciuta. Ciao“. Per Anna non è certo un bel momento, solo pochi giorni fa infatti, sempre sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un post di addio per la sua cara mamma.

Lutto a “Uomini e Donne”, la causa della morte di Maria S.

Nata in Sicilia, anche se gran parte della sua vita l’ha trascorsa in Australia, separata e mamma di quattro figli ormai grandi, Maria S. era arrivata al trono over di “Uomini e Donne” per trovare la sua anima gemella che potesse farle compagnia e condividere con lei i suoi numerosi interessi, come il cinema, il teatro e i viaggi. Famoso il suo tormentone “Vergognati, mettiti in ginocchio” rivolto ad un cavaliere che poco prima l’aveva offesa.

Sul “Blog di Uomini e Donne” poco fa è stata pubblicata la causa della sua morte: “Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid poi l’ha colpita un aneurisma cerebrale“. La figlia di Maria S., giorni indietro, aveva pubblicato su Facebook un messaggio che annunciava il ricovero di sua madre presso l’ospedale Cannizzaro di Catania a causa del Covid-19.

In quel post non lasciava molta speranza, rivelando che le condizioni della donna erano abbastanza critiche. Sembra quindi che la causa della sua scomparsa possa essere proprio il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.