Si sa nel mondo della televisione e dello spettacolo tutto può succedere. I “cambi di programma”, è il caso di dirlo, possono essere sempre dietro l’angolo. Ma la notizia che arriva in queste ore avrebbe del clamoroso se fosse confermata. Stiamo parlando del programma “Unomattina Estate”, format televisivo di “Unomattina” che va in onda il mattino su Rai 1 durante la bella stagione. Secondo il sito davidemaggio.it a condurre il format potrebbe un conduttore diverso, e non quindi Tiberio Timperi.

Ma cosa ci riserverà quindi il 2022? Pare infatti che il celebre conduttore, Timperi appunto, possa essere sostituito dal 43enne Massimiliano Ossini, conduttore che in questi anni si è fatto notare in varie trasmissione televisive. Per lui sarebbe un ritorno, in quanto Ossini ha già condotto “Unomattina Estate” nel 2018 e attualmente conduce Linea Bianca su Rai 1 il sabato pomeriggio.

La sostituzione

Ossini ha dimostrato di essere un bravo conduttore in tutti questi anni, dove è stato alla guida di numerose trasmissioni tra cui “Kalipè-A passo d’uomo” andata in onda su Rai 2. Ossini potrebbe quindi arrivare alla conduzione del format in questione dopo Alessandro Baracchini e Giammarco Sicuro.

Ma al suo fianco potrebbe esserci anche un’altra co-conduttrice. Nel 2018 Massimiliano Ossini è stato affiancato in “Unomattina Estate” da Valentina Bisti. Per il 2022 invece assieme a lui dovrebbe esserci la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Cardinaletti, anch’essa volto molto noto al grande pubblico.

La Cardinaletti, oltre ad essere una delle inviate del Tg1, attualmente conduce il programma “Vie delle Storie” in seconda serata su Rai 2. Anche la Cardinaletti è una conduttrice in grande ascesa, così come del resto lo stesso Massimiliano Ossini. Staremo a vedere quindi chi sarà alla conduzione di “Unomattina Estate” quest’anno. Nel 2020, inoltre, Giorgia Cardinaletti ha condotto “Dentro il Festival” , cioè la conferenza stampa che si tiene subito dopo ogni puntata del Festival di Sanremo.