"Uno Weekend", gaffe per Anna Falchi: "Sto ancora dormendo"

Non si può di certo dire che non stia dando ottimi risultati il programma tutto a tema estivo targato Rai “Uno Weekend“. Il programma è condotto da Anna Falchi con il magistrale supporto di Beppe Convertini. I due infatti nelle ultime puntate sono riusciti ad ottenere una buona percentuale di ascolto, nonostante si sa, nel periodo estivo regna sempre un calo di ascolti fisiologico in televisione.

Durante la scorsa puntata però sembra che la Falchi abbia generato alcune gaffe anche abbastanza divertenti. Durante la chiusura del programma infatti, nel pronunciare le ultime parole per salutare il pubblico, si sente la conduttrice dare appuntamento ai telespettatori alla prossima settimana, confonfendo evidentemente i giorni del weekend.

Gaffe per Anna Falchi: “Sto ancora dormendo”

In particolare si sente infatti la Falchi dire: “Ci vediamo la settimana prossima sempre a Uno Weekend“, quando in realtà la donna sta ancora conducendo la puntata del sabato. In poco tempo accorre in aiuto Beppe Convertini, che puntualizza: “No, domani ci vediamo anche con Barbara“.

A quel punto Anna si rende conto di aver confuso i giorni della settimana e sorridendo afferma: “Ah si è vero sto ancora dormendo“. Ma in realtà le gaffe non sono finite qui. Durante il programma infatti sia Convertini che la Falchi hanno presentato il collegamento con il conduttore Pascal Vicedomini ma in video è apparso un altro ospite, il regista e attore Enrico Vanzina.

Vanzina, dopo la presentazione da parte dei conduttori di Vicedomini ma comparendo di fatto lui, ha deciso di correggere i padroni di casa: “Pascal non c’è ci sono io, io sono Enrico Vanzina“. Nonostante tutto però sembra che il programma stia dando comunque ottime soddisfazioni, con tantissimi ospiti, tra cui anche Pierpaolo Pretelli che ha addirittura parlato di nozze con l’influencer Giulia Salemi. Secondo piccole anticipazioni della Falchi, sembra che ci saranno tanti ospiti anche nella prossima puntata.