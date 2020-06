Una Vita, puntate spagnole: Marcia viene uccisa, Felipe vuole vendicarla

Cosa ne pensa l’autore

Marina Squara - A rendere ancora più elettrizzante l'aria che si respira ad Acacias, sarebbe una grande idea il rientro di Cayetana dopo oltre dieci anni dalla sua presunta morte nell'incendio dell'appartamento, ora abitato da Genoveva. Nessuno sa infatti se la Sotelo Ruz sia realmente perita, in quanto il suo corpo non è mai stato ritrovato. Anche in questo caso, come per Pepa ne Il Segreto non c'è stato un vero finale, vedremo se anche alla prima perfida di questa saga, toccherà la stessa sorte il giorno in cui saranno sospese per sempre le riprese. Sono molti i fans che vorrebbero rivederla in azione.