Una vita, puntate dall’11 al 17 marzo: Samuel chiede a Blanca di sciogliere il matrimonio

Proseguono le vicende dei protagonisti dell’apprezzata soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, Una vita che riesce a ottenere il gradimento dei milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 11 fino a domenica 17 marzo svelano che Philip deciderà di non dare la propria testimonianza in tribunale al punto che Antonito vedrà compromessa la situazione.

Ci sarà la presenza di Sepulveda intenzionato a schierarsi contro il figlio di Ramon. Il padre di Antonito otterrà il rinvio del processo per via dell’assenza di Felipe. Ramon annuncerà il ricovero in ospedale di Felipe dopo che è stata denunciata la sparizione da parte di Celia.

Diego, una volta svegliatosi dallo svenimento, finirà per fare una confusione tra Olga e Blanca che farà andare su tutte le furie la moglie di Samuel. Quest’ultimo rimarrà sconvolto di fronte alla reazione della consorte, mentre Susana deciderà di spedire una lettera a Leandro e Juliana con l’intento di intervenire nel caso di Victor, ma dopo poco tempo farà pace con Liberto.

Blanca arrabbiata per il comportamento di Diego

Victor non si perderà d’animo e tenterà di ottenere il perdono da parte di Maria Luisa e accetterà di essere aiutato da Simon per prepararsi al duello. Olga comincerà a capire i sentimenti di Blanca dopo aver parlato alla donna di Diego al punto che la figlia di Ursula farà delle accuse pesanti all’Alday. Diego sarà accusato di servirsi di Olga per scatenare la gelosia della consorte di Samuel e la salute dell’uomo subirà dei peggioramenti.

Samuel comincerà a confidarsi con Liberto al quale non nasconderà la paura di perdere Blanca e Olga scoprirà che Diego ha dei lividi sulla schiena. Adela e Susana si recheranno a lavoro impegnate nella consegna del Mantello papale. Ramon, invece, comunicherà alla famiglia che Antonito ha subito molte violenze nel corso della vita carceraria e Diego confesserà a Olga di essere malato. La giovane donna, però, non si farà scrupolo a seguire le direttive di Ursula facendo avvelenare l’Alday. Infine Samuel e Victor s’incontrano all’ora stabilita per dare inizio al duello.