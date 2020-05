Una Vita: Lucia massacrata da Eduardo finisce in ospedale

La nota sopa opera Una Vita ha fatto un salto temporale che ci permette di vedere cosa accade alla vita di Lucia. La giovane è sposata con Eduardo, ma il suo matrimonio non è felice. La giovane si è legata ad un uomo crudele che la maltratta. I due hanno un figlio, il piccolo Mateo e solo per amore del piccolo la donna rimane prigioniera di un matrimonio infelice. Si scopre, però, che il piccolo non è figlio del Torralba.

Le anticipazioni Tv Spagnole per la nota soap opera Una Vita ci mostrano che le sorprese non sono finite. Telmo ritorna e la vita di Lucia subisce un’ulteriore scossa. La donna, vedendolo, sente di provare ancora qualcosa per lui. In realtà il piccolo Mateo è nato proprio dall’amore tra Lucia e il sacerdote, concepito prima del supposto tradimento di Telmo.

Lucia, dopo avere chiuso la sua relazione con il Martinez, sola e incinta si è vista costretta a sposare Eduardo, pur non amandolo. Lucia, dialogando con Ursula, rivela alla donna che il Torralba sapeva che lei si trovava in stato interessante. Lucia lo ha sposato solo per dare un padre a suo figlio; questo è l’unico motivo, unitamente all’insana riconoscenza che sente di provare per lui, che la tiene ancorata ad un’esistenza infelice e costellata da soprusi.

Anticipazioni Una Vita: Eduardo picchia a morte Lucia

Lucia vive una vita fatta di violenze fisiche e psicologiche. La donna cerca di restare fedele al violento marito, ma complice il suo amore per Telmo e la mancanza di tenerezza che vive quotidianamente con il marito, ella si rivede con Telmo. Eduardo impazzisce di gelosia e dopo avere affrontato il sacerdote si abbatte su Lucia picchiandola senza pietà.

La donna viene soccorsa e portata in ospedale a causa della violenza del pestaggio subito e lì vi rimane per molti giorni. Qui scopre una realtà peggiore di quella che credeva di vivere e si sente sprofondare, ma sembra trovare, almeno parzialmente, una soluzione.

Una Vita: una notizia tremenda per Lucia

Lucia durante la sua degenza in ospedale, causata dal pestaggio subito da Eduardo folle di gelosia, scopre un’amara realtà. Come si sà i colpi di scena per la nota soap opera Una Vita sono all’ordine del giorno e la povera Alvarado scopre di essere afflitta da un male incurabile.

Il medico annuncia alla giovane di avere poche settimane di vita a causa di un tumore ai polmoni. La giovane supplica il medico di non rivelare a nessuno della sua condizione e si mette subito all’opera per ricongiungere il suo piccolo Mateo con Telmo, il suo vero padre.