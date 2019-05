"Una Vita" e "Il Segreto": nuova programmazione estiva

Con l’arrivo dell’estate, potrebbero accadere dei cambiamenti nel pomeriggio di Canale 5. Iniziamo dicendo che le nuove puntata de “Il Segreto” e di “Una Vita” non andranno in onda martedì 28 maggio su Rete 4, nonostante il grande successo ottenuto fino ad ora. Ma questo è solo uno dei tanti cambiamenti che Mediaset ha deciso di apportare per quanto riguarda le soap opera spagnole.

A partire da martedì 28 maggio, le soap opera spagnole non andranno più in onda su Rete 4 con un nuove puntate inedite. Al loro posto ci sarà “Quarta Repubblica” e ” Freedom – Oltre il Confine” che andrà in onda martedì 4 giugno. Le soap opera non andranno in onda nemmeno il 2 giugno, “Festa della Repubblica”, che quest’anno cade di domenica. Quindi per questa settimana i telespettatori dovranno fare a meno delle loro amate soap opera.

Una Vita e Il Segreto: nuovo orario pomeridiano

Con l’inizio di giugno e la conclusione della trasmissione di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, ci sarà un cambiamento nel pomeriggio di Canale 5. “Una Vita”, andrà sempre in onda al solito orario alle 14:10, dopo “Beautiful”, ma la puntata durerà di più rispetto del solito, visto che verranno trasmessi due episodi inediti al giorno.

Invece, per quanto riguarda, la soap opera “Il Segreto”, per il momento non sono previsti grossi cambiamenti, andrà in onda sempre al solito orario fino alla conclusione del “Grande Fratello”. Questa soluzione sarà temporanea fino a quando non inizierà la nuova soap opera turca “Bitter Sweet”, che andrà in onda per tutta l’estate.

Di conseguenza i nuovi episodi de “Il Segreto” e di “Una Vita”, previsti per la puntata serale su Rete 4, di martedì 28 maggio, verranno trasmessi nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio, così la programmazione delle puntate slitta di giorno in giorno, a causa dei cambiamenti apportati da Mediaset, per questa settimana.