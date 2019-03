"Una Vita" e "Il Segreto", Aurora Guerra potrebbe lasciare le due soap opera: l’indiscrezione

Le storiche soap opera di sucesso di Canale 5 “Una Vita” e “Il Segreto” potrebbero vedere presto degli importanti cambiamenti, poiché stando ad alcune indiscrezioni riportate dalla testata online Formula Tv, riguardanti la storica creatrice della narrazione delle vicende legate ai protagonisti di Acacias 38 e Puento Viejo.

Stando quindi ai rumors che si leggono online, Aurora Guerra sarebbe pronta ad abbandonare la sceneggiatura delle due soap opera, un addio fatto chissà se per confrontarsi con nuove esperienze e nuove narrazioni in Alea Media, società di Aitor Gabilondo, molto conosciuta nel settore per essere specializzata in fiction televisive.

Aurora Guerra potrebbe lasciare “Una Vita” e “Il Segreto”

Le indisrezioni che stanno circolando in queste ore sul web hanno creato non poca preoccupazione tra i fan delle due soap opera, che in Italia sono davvero numerosi, anche perché sono in tanti ora a domandarsi quale potrà essere il futuro delle due soap in assenza della sceneggiatrice principale.

Sembrerebbe che anche in assenza di Aurora Guerra, sia “Una Vita” che “Il Segreto” continueranno ad andare in onda, e la direzione generale delle due soap passerà a Miquel Peidrò, sceneggiatore che è sempre stato vicino alla Guerra, dunque in grado di poter proseguire on la medesima storyline.

La nuova società di produzione in cui dovrebbe entrare la Guerra ha prodotto diverse fiction di successo – alcune trasmesse anche in Italia come “Il Principe un amore impossibile – dunque c’è da attendersi che per la sceneggiatrice ci siano nuovi entusiasmanti progetti televisivi. Il gap temporale tra le puntate di “Una Vita” e “Il Segreto” trasmesse in Spagna rispetto a quelle messe in onda in Italia – circa un anno e mezzo per la prima, mentre di sei mesi per la seconda – fa si che il pubblico televisivo italiano vedrà dei possibili cambiamenti nella narrazione tra molto tempo.