Una Vita, anticipazioni venerdì 19 luglio: Leonor si scaglia contro Cristina Novoa

Nella nuova puntata di “Una Vita”, che andrà in onda venerdì 19 luglio, su Canale 5 alle ore 14:10, Leonor stanca della situazione che si è creata nel quartiere di Calle Acacias, dopo l’arrivo di Cristina Novoa, deciderà di affrontare la donna e l’accuserà di aver portato solo infelicità nel quartiere e cercherà di mettere in guardia le Signore del quartiere a non ascoltare i consigli della “santa”. Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova puntata.

Il quartiere di Calle Acacias, dopo l’arrivo di Cristina Novoa, la donna che racconta di aver visto la Madonna, è cambiato completamente. In particolar modo, la donna è riuscita a cambiare la vita di Blanca. La giovane Dicenta, che all’inizio, voleva scoprire a tutti i costi, la verità su suo figlio Moises, dopo l’incontro con Cristina Novoa è diventata un’altra persona, ovvero arrendevole e malleabile.

Leonor, molto amica di Blanca, non ha mai visto di buon occhio l’arrivo di Cristina Novoa, nel quartiere, anzi ha sempre pensato che dietro l’arrivo della donna, ci sia lo zampino di Donna Ursula. La ragazza, dopo aver scoperto, per caso, che la sua amica finirà in un casa di cura, deciderà di affrontare la Novoa e di accusarla di aver portato solo infelicità nel quartiere.

La Hidalgo, però, non si limiterà solo ad affrontare a viso aperto Cristina Novoa, ma deciderà di mettere in guardia le Signore di Calle Acacias 38, sul conto della donna. Il suo avvertimento però non otterrà alcun risultato, dato che Donna Susana le racconterà che parlare con la Novoa le ha fatto bene e le ha fatto aprire gli occhi su Simon e anche Donna Rosina, sua madre, le rivelerà che aver parlato con la “santa”, le ha fatto capire di aver dimenticato troppo presto il suo defunto padre, buttandosi in una relazione peccaminosa con Liberto.

Il confronto a viso aperto tra Leonor e Cristina Novoa, non passerà inosservato nel quartiere e smuoverà le acque, a tal punto da mettere Donna Ursula, in serio pericolo. Il piano della dark lady contro la figlia Blanca e contro le Signore del quartiere potrebbe correre un grande rischio.