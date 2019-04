Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula scopre il suo passato

Negli episodi, in onda, in questi giorni, di “Una Vita”, Ursula ha incaricato un certo Riera, per scoprire il significato del marchio a forma di croce che appare sui corpi delle sue due figlie Blanca e Olga. Il marchio, altro, non è che lo stemma dei Koval, una famiglia di origini russe che abitava ad Odessa ma che è stata costretta a trasferirsi in Spagna.

Dopo tale notizia, la Dicenta, inizia ad avere dei flashback riguardanti il suo passato, iniziando a ricordare i metodi molto severi che utilizzava la madre per educarla. E come se non bastasse capisce che lei faceva parte della famiglia Koval, visto che quando era bambina, si esprimeva in lingua russa. Nelle prossime, anticipazioni, vedremo Riera, tornare da un viaggio in Russia che confermerà ad Ursula i suoi sospetti in merito al suo passato. L’uomo, infatti, scoprirà che molto tempo fa, la famiglia Koval aveva organizzato un matrimonio combinato per la figlia con un nobile russo per uscire da una devastante crisi economica.

Dalle indagini, Riera, scoprirà che Ursula è l’erede della famiglia russa e chiederà alla donna delle spiegazioni, ma lei non ricordando niente del suo passato, prima del parto di Olga e Blanca, inizierà ad innervosirsi e lo minaccerà, visto che ha scoperto che l’uomo ha una frequentazione segreta con la sua cameriera Carmen.

Dopo aver parlato con Riera, Ursula inizia a ricordare qualche anedotto in più riguardo al suo passato, infatti, ricorderà che il giorno in cui, i genitori erano partiti per andare a prendere in stazione il suo futuro sposo Aleksander, qualcuno era entrato in casa sua per rubare e aveva abusato di lei. Ma il peggio, per la giovane Dicenta, doveva ancora arrivare.

Quando i genitori e il futuro sposo rientrarono in casa, non credettero alla versione dei fatti raccontata da Ursula e il padre, in particolar modo, la accusò di aver sempre creato problemi alla famiglia e le disse di lasciare per sempre la casa. La giovane Dicenta, allora, si trovò dall’oggi al domani, da sola e senza nessuno su cui contare, questo le fece cambiare completamente il suo atteggiamento nei confronti del prossimo. Questo ricordo, cambierà il carattere duro di Ursula oppure continuerà a rimanere la perfida dark lady di Calle Acacias?