Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula rivede Cayetana

Nuovi clamorosi colpi di scena accadranno nel sequel della narrazione della popolare soap opera “Una Vita“, dove la dark lady Ursula Dicenta sarà in preda a delle allucinazioni, che la porteranno ad inseguire una donna misteriosa, che ha le sembianze di una vecchia conoscenza di Acacacias 38.

Se da un lato in tanti pensavano di aver detto deinitivamente addio alla perida Cayetana, forse ora dovranno confrontarsi con il ritorno del temuto personaggio di Acacias, ma in forma diversa. Cultura En Serie ha pubblicato un promo che annuncia il ritorno di Cayetana. Ma non era morta nell’incendio avvenuto molti anni prima?

Urusla Dicenta vede il fantasma di Cayetana

Nel video pubblicato dal celebre sito di anticipazioni di soap spagnole, si vede Ursula Dicenta inseguire una curiosa figura, che sembra essere proprio quella di una donna. Nei lineamenti così come nei modi di fare, ma anche negli abiti indossati, appare ricordare molto la perfida dark lady, che per anni ha terrorizzato i vicini di Acacias.

La Dicenta è scioccata per quanto visto, così per essere certa di aver visto un fantasma va da Fabiana, e comportandosi in modo insolito le chiederà se Cayetana morì nell’incendio avvenuto 11 anni prima. Fabiana non potrà che confermare la morte della figlia. Ursula è forse preda di una nuova follia?

Probabilmente il sequel della narrazione firmata da Aurora Guerra vedrà un filone narrativo parallelo, in cui sarà protagonista Ursula Dicenta ed i fantasmi del suo passato, tra cui appunto quello di Cayetana. Ma non è detto che gli autori possano tenere in serbo qualche sorpresa con un recast e nuovi personaggi.

Ciò che è certo al momento è che gli intenti omicidi di Ursula si riproporranno, infatti la donna cercherà di soffocare con un cuscino Genoveva, la nuova cattiva di Acacias, che presto conosceranno anche i telespettatori italiani.