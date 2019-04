Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula rinchiusa in manicomio

Nelle prossime puntate di “Una Vita”, il personaggio di Ursula Diceta subirà la dura vendetta ad opera di sua figlia Blanca e dei due fratelli Alday. I tre ragazzi stanchi delle continue macchinazioni subite dalla Dicenta metteranno in atto un piano per liberarsi una volta per tutte della donna. Sarà proprio Blanca a far rinchiudere la madre in manicomio, facendole visita ogni tanto ricordandole che suo nipote sta bene. Entriamo ora nel dettaglio di quello che succederà alla dark lady di Caya Acacias nelle prossime puntate.

Il personaggio di Ursula, è sempre stato quello di una donna rigida, incapace di provare emozioni e sentimenti d’amore verso il prossimo e così ha cresciuto anche la figlia Blanca. Infatti, la ragazza, come ricordiamo, è stata rinchiusa in manicomio, quando era ancora una bambina e ha passato gran parte della sua vita lì dentro.

Ma la cosa più grave che la Dicenta avrebbe potuto fare alla figlia, non l’aveva ancora fatto, infatti, nelle prossime puntatte, vedremo Ursula portare via il figlio a Blanca, appena nato. L’intento di Ursula è quello di crescere il nipote da sola, facendo credere alla figlia che il piccolo è nato morto. Quando però Blanca scopre che il figlio è ancora vivo, decide di mettere in atto un piano per vendicarsi della madre.

Per una madre, il figlio è la cosa più importante del mondo, quindi Blanca dopo aver partorito, decide di fare di tutto per ritrovare il suo piccolo ma senza ottenere nessun risultato. Poi un giorno, scopre che il piccolo è ancora vivo e sta bene e vive con sua madre Ursula. Così con l’aiuto di Diego e Samuel, decidono di far pagare a Ursula tutte le sue malefatte, rinchiudendola in maniconio. La donna, però, cerca in tutti i modi di dimostrare di essere una persona sana di mente, ma poi la collera ha il soppravvento su di lei e di fronte ai poliziotti e ai medici dimostra di essere una persona instabile e così le viene applicata la camicia di forza. La camicia di forza è uno smacco per colei che ha fatto di tutto per ottenere una posizione sociale sposando Don Alday.

Così Blanca riesce a riabbracciare il figlio Moises e poi si reca a trovare la madre in manicomio.Una volta in manicomio, Blanca riferisce alla madre che suo figlio sta bene e che ora vivrà con la sua vera madre per sempre. Ad udire tali parole Ursula ha una crisi isterica e sembra che la pazzia si sia impossessata del suo corpo. Poco dopo, anche Diego va a far visita ad Ursula e le rivela che ormai è sola e che nessuno vuole più aver a che fare con lei. Ma di sicuro questa non sarà una sconfitta per Ursula che in un modo o nel altro cercherà di uscire dal manicomio e di vendicarsi di Blanca, Samuel e Diego.