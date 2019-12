Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula perde la vita in circostanze misteriose

Ursula perde la vita nella soap campionessa di ascolti Acacias 38? Stando alle anticipazioni trapelate sul settimanale Tele Novela, pare di sì. Negli episodi iberici di Una Vita, la perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) perderà la ragione dopo essere tornata nel quartierino ed allontanata da tutti. Sola e in preda alla follia, vivrà in una sorta di stato mistico, arrivando persino a vestirsi da suora.

Gli spoiler di Una Vita inoltre, rivelano che l’ex istitutrice inviterà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a pentirsi di tutti i peccati e le cattiverie commesse da quando è tornata ad Acacias. Una richiesta che, ovviamente, la dark lady non accetterà mai, innescando una rabbia incontrollabile nella povera Ursula, ormai allo stremo delle forze mentali e fisiche.

In una delle immagini che appaiono sul settimanale ufficiale di Una Vita, si vede Ursula a terra in condizioni disperate. Tuttavia, un particolare non mancherà di destare qualche sospetto. Le vesti della donna sono nere e non bianche come suo solito. Nonostante ciò, non si farà altro che parlare della scena che getterà tutto il quartierino nel panico totale.

Ci si chiede se, dopo questo avvenimento, Genoveva continuerà con le sue malefatte. Un’altra ipotesi è quella che vede l’arrivo di un’altra dark lady ad Acacias. Di certo, il personaggio di Ursula non sarà facile da sostituire, sia per la sua personalità che per la proverbiale cattiveria.

Ricordiamo però che nel settimanale non sono trapelati altri dettagli in merito al decesso di Ursula. Non si esclude che l’abile Dicenta possa aver architettato la sua morte per mettere in scena un’altra tremenda vedetta. Non sarebbe la prima volta in questa emozionante soap, che alcuni protagonisti fingono il loro decesso per togliersi dai guai. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire la verità sul grave ferimento di Ursula Dicenta.