Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula chiede a Samuel di uccidere Diego

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole ci rivelano che la malvagità di Ursula si dimostrerà fondamentale per le dinamiche future della soap. La dark lady si alleerà con Samuel per far in modo che Diego continui a credere di essere ammalato di mercurialismo. E ciò avrà delle molteplici conseguenze.

Convinto di avere i giorni contati, l’Alday farà di tutto per allontanare Blanca da lui, arrivando persino a simulare una tradimento con Huertas, l’ex amante di Felipe. Distrutta dal dolore, la nostra eroina si rifugerà dall’amica Leonor, ma dato l’avanzare della gravidanza deciderà di accogliere la richiesta di sua madre Ursula e ritornerà a casa del marito Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Samuel, pentito, si rifiuta di uccidere il fratello

Messa alle strette dal marito, questa poi confesserà di non sapere se il bambino che aspetta sia suo o di Diego. Tra l’altro sarà costretta ad accettare l’allontanamento del suo amato da Acacias, il quale partirà insieme a Huertas in direzione della minierà d’oro di Ramon e Rosina per fermare una rivolta dei minatori. Dopo queste vicende assisteremo ad un salto temporale, trovandoci con Blanca ormai al settimo mese di gravidanza. Seppur vivendo a stretto contatto con Samuel, la giovane Dicenta non riuscirà però a riappacificarsi con lui e continuerà a pensare a Diego.

Ovviamente, Ursula si accorgerà di questa situazione ed esorterà il genero a prendere dei provvedimenti per mettere al sicuro il suo matrimonio. I fan della soap dovranno perciò fare attenzione alla proposta che la perfida donna farà a Samuel, per costringere una volta per tutte la moglie a chiudere la sua storia extraconiugale con il fratello. Ursula arriverà a dire a Samuel che è necessario uccidere Diego e che potrà far sembrare tutto un incidente, approfittando dei disordini al giacimento.

Nemmeno a dirlo, Samuel si rifiuterà sdegnato di uccidere suo fratello e rimanderà al mittente il folle piano omicida. Il giovane inizierà ad accettare il fatto che Blanca non riuscirà mai ad amarlo come ha fatto con Diego. Samuel inoltre si accorgerà che suo padre Jaime sta soffrendo per la malattia, peraltro inesistente di Diego, e per questo si pentirà profondamente di aver partecipato ad una simile macchinazione ai danni di suo fratello. Come finirà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.