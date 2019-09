Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo scandalo travolge Acacias

Nel corso delle prossime puntate della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dalle 14,10 circa su Canale 5 – si assisterà ad un nuovo scandalo, che travolgerà gli abitanti del ricco condominio di calle Acacias 38, dove la Rubio scoprirà che Casilda è in realtà la figlia di Maria, una domestica che ebbe una relazione con Maximiliano Hidalgo, prima che questi la sposasse.

Maria arriverà ad Acacias insieme al fidanzato Higinio, che fingerà di essere un dottore; Rosina cercherà di liberarsi in tutti i modi di Maria, tanto che la farà accusare pure di furto. Le cose però non andranno per il meglio, infatti Maria – dopo aver rivelato a Casilda di essere sua madre – racconterà a Leonor che la ragazza è in realtà il frutto della relazione con l’Hildago.

Rosina fa un annuncio clamoroso

Leonor accetta quindi Casilda come sua sorellastra, tanto da volerla presentare in società. Ma dopo una serie infinita di scontri, la giovane Hildago desisterà dall’impresa. La ragazza però seguirà il suo istinto ed organizzerà una riunione a La Deliciosa, per comunicare ai vicini la lieta notizia. Ma, prima che la giovane possa rivelare a tutti la verità, arriva la madre Rosina.

Sarà proprio la madre di Leonor a dire a tutti di aver scoperto da poco tempo che Casilda, la sua domestica, è il frutto della relazione che Maximiliano ebbe con Maria prima del loro matrimonio. Inutile dire che gli abitanti di Acacias 38 rimarranno basiti ed attoniti, ma non cercheranno di scoprire ulteriori dettagli per rispetto della vicina, di cui però ne attestano il coraggio.

Ma il bello deve ancora venire, perché mentre Leonor dispone che la sorellastra indossi degli abiti cuciti da Susana, Maria ed il suo fidanzato complottano affinché Casilda ottenga parte dei giacimenti d’oro di proprietà della famiglia Hildago, quindi arricchirsi alle spalle della ragazza.