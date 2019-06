Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo scandalo ad Acacias

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera di successo Una Vita, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 dopo Beautiful mentre il sabato in seconda serata su Rete 4 subito dopo l’altra soap opera spagnola Il Segreto, svelano che un nuovo scandalo colpirà il ricco quartiere residenziale di calle Acacias.

Protagonista della nuova storytelling sarà la pasticcera Flora Cervera, che cadrà in un terribile fraintendimento, scambiando per attenzioni amorose, quelle che invece sono solo delle affettuosità, quindi prenderà una sbandata Paquito, il vigilante notturno molto più grande di lei. Una situazione decisamente inusuale, considerati i tempi.

Scandalo in calle Acacias

Gli spoiler iberici rivelano che Flora incomincerà a provare un certo interesse per Paquito, il vigilante notturno che sarà sempre più dubbioso riguardo al rapporto della donna con il marito Inigo, dunque tenterà di sollecitare l’intimità della coppia in ogni modo. Desiderosa di affetto e di attenzioni la Cervera è anche stanca del fatto che nessuno si è mai interessato a lei.

Le fragilità di Flora saranno tali che la pasticcera cadrà presto in un terribile equivoco, cioè quello di scambiare l’atteggiamento del vecchio Paquito per delle attenzioni d’amore. Non contenta di ciò la donna passerà presto ai fatti, quindi una sera dopo avergli esternato i propri sentimenti lo bacerà sulle labbra.

L’uomo, però, cercherà di rifiutare e allontanare la ragazza, anche se tutto ciò sarà troppo tardi. La prima ad accorgersi dell’avvicinamento e del bacio tra Flora e Paquito sarà Susana, che come d’abitudine divulgherà la notizia tra gli abitanti di Acacias. Nel giro di qualche ora così tutti quanti entreranno a conoscenza del fatto che un bacio peccaminoso è accaduto tra Paquito e Flora. Uno scandalo non da poco considerato il fatto che la pasticcera è ufficialmente sposata con Inigo, anche se presto si scoprirà che è tutto un bluff.