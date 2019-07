Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo rapimento ad Acacias 38

Le anticipazioni delle puntate spagnole della popolare soap opera di successo “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venderdì alle 14,10 circa subito dopo Beautiful su Canale 5, il sabato in prima serata su Rete 4, mentre in streaming su Mediaset Play – rivelano che l’affascinante Silvia Reyes si troverà presto a fronteggiare nuovi problemi.

L’ex spia sarà, infatti, rapita da un uomo misterioso, facendo così perdere le sue tracce. La narrazione di “Una Vita” è dunque destinata ad arricchirsi di nuovi emozionanti colpi di scena ed eventi inaspettati, che emozioneranno e terranno incollati alla tv milioni di spettatori, che ormai da anni seguono le vicende di Acacias 38.

Silvia Reyes viene rapita

Mentre il colonnello Valverde nasconde all’ex spia di stare per diventare cieco, Silvia parte con Esteban per l’Italia, dove incontrerà Elvira. Grazie a tutto ciò Valverde scoprirà che la figlia vuole riallacciare un rapporto epistolare con il padre, finalizzato a capire se questi si sia realmente pentito del male fatte a lei e Simon.

La Reyes cercherà in tutti i modi un riavvicinamento tra padre e figlia, tanto da confidare ad Elvira la verità sulle condizioni di Arturo. Esteban lascerà la città, così Arturo deciderà di organizzare una cena in suo onore. Prima di andare a casa del colonnello però succederà qualcosa di brutto alla Reyes.

L’ex spia sarà fermata in strada da un losco personaggio, quindi narcotizzata con del cloroformio. La donna si risveglierà molte ore dopo in una casa, dove si confronterà con un nuovo rapitore. Il colonnello Valverde, all’oscuro di tutto, pensa che l’assenza di Silvia sia da attribuire al suo totale disinteresse nei suoi confronti, così cederà alla disperazione. Arturo, dopo essere andato a casa di Celia, scoprirà che Silvia non è ricasata, nonostante avesse comprato un cappello per la serata, quindi incomincerà a temere per la sua sorte.