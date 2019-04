Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo dramma colpirà Acacias

Gli spoiler delle puntate spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che un nuovo triste evento scuoterà gli abitanti del condominio di Acacias 38, dove si assisterà alla tragica morte di uno dei protagonisti della narrazione, cioè Martin, il giovane marito di Casida che troverà la morte in un modo del tutto inaspettato.

Continua a sorprendere ed emozionare il sequel della narrazione di “Una Vita”, che stando alle anticipazioni svelate dalle puntate spagnole si incentrerà su Martin, che verrà ucciso per sbaglio da un poliziotto della Guardia Civile, che aveva invece l’ordine di uccidere Diego. Acacias dunque piangerà un altro dei suoi protagonisti, che quindi uscità dalla scena in modo violento e prematuramente.

Martin ucciso per un fatale errore

Samuel e Ursula sono sempre più intenzionati ad uccidere Diego, e per raggiungere tal scopo organizzano un piano sconvolgente. Approfittando che la protesta degli operai del giacimento d’oro si è trasferita ad Acacias, Samuel, preoccupato che Diego possa nuovamente incontrare Blanca, comunicherà a Ursula di essere pronto ad uccidere il fratello.

La perfida Dicenta a quel punto corromperà un uomo della guardia civile, ordinandogli di sparare al giovane Alday durante la rivolta, ma qualcosa non va come sperato. Il giovane marito di Casilda assisterà ad un confronto tra Carmen e un agente della guardia civile, dalle loro parole Martin capirà che presto il militare sarà pronto per sparare a Diego.

Martin però non permetterà questo, perché proprio un attimo prima che la guardia premerà il grilletto, si parerà davanti al giovane Alday nell’estremo tentativo di proteggerlo, prendendosi così la pallottola al suo posto. Il marito di Casilda morirà quindi poco dopo tra le braccia della moglie, ma prima di spirare il giovane si scuserà ancora una volta con la donna per non averla sposata nuovamente come avrebbe desiderato.