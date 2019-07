Una Vita, anticipazioni spagnole: un clamoroso arresto sconvolgerà Acacias

Le trame delle puntate spagnole della popolare soap opera “Una Vita” rivelano che dal momento in cui Diego Alday ritroverà il cadavere del padre, accadranno tutta una serie di sorprendenti e clamorosi eventi nel ricco quartiere residenziale di Acacias, dove uno dei protagonisti della narrazione sarà perfino incarcerato.

Il marito di Blanca, Samuel, sarà arrestato, infatti, per l’omicidio del padre, a causa della presenza di un fermacarte con le sue iniziali posto vicino al corpo del padre; un indizio di colpevolezza per la Guardia Civile, tale da far incolpare il giovane Alday della morte del gioielliere, che già da parecchio tempo aveva fatto perdere le sue tracce.

Samuel viene arrestato, l’indizio che lo scagionerà

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola – in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 14,10, a cui si aggiunge l’appuntamento serale del sabato su Rete 4 – i telespettatori potranno assistere al sorprendente arresto di Samuel Alday, che invece si da subito proclamerà la sua innocenza.

A tramare contro Samuel è stata la perfida Ursula Dicenta, che pur di metterlo fuori gioco e neutralizzarlo per sempre, ha cercato di incastrarlo creando così delle false prove, quindi portando il fermacarte di Samuel sul luogo del delitto. Il giovane in un momento d’ira aveva strangolato il padre, ma non lo aveva colpito con nessuna arma da taglio.

Ad andare in soccorso di Samuel è Felipe, che lo aiuterà da un punto di vista legale, mentre Liberto lo continuerà a sosenere nonostante tutte le atroci accuse mosse contro l’Alday. Durante un colloquio con l’amico Samuel saprà fornire la prova della sua non colpevolezza, sostendo che il fermacarte appare in uno scatto fatto insieme alla religiosa Cristina in un momento successivo alla partenza del padre per la Svizzera. Riuscirà Samuel a convincere anche la Guardia Civile della sua innocenza?