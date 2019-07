Una Vita, anticipazioni spagnole: Trini in dolce attesa, i dubbi di Ramon

Gli spoiler spagnoli della popolare telenovela “Una Vita” rivelano che la narrazione si incentrerà presto su Trini, che sarà allietata da un dolce ed inaspettata notizia, che le cambierà totalmente la vita; la donna, infatti, si accorgerà di essere in attesa di un bambino, un evento che Trini e Ramon aspettavano da tempo.

Nel frattempo Acacias vivrà dei momenti di grande confusione e terrore a causa delle manifestazione degli anarchici, che metteranno nuovamente a ferro e fuoco il quartiere. Il giorno dell’inaugurazione della galleria di Samuel, sarà commesso un grave attentato, in cui ci saranno morti e feriti.

La dolce scoperta di Trinidad

Tra i malcapitati ci saranno anche Liberto e Trini, quindi saranno trasportati in ospedale, e proprio in questa occasione che la donna scoprirà di essere in dolce attesa. ultima, condotta in ospedale per essere curata a dovere, riceverà l’incredibile notizia. Il Seler, invece, riporterà delle gravi lesioni alla testa, tanto da suscitare molta apprensione in Leonor e Rosina.

Per sarlvarsi Liberto dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, mentre Trini se la caverà con molto meno, perché a parte qualche escoriazione ed un braccio rotto, alla donna le sarà raccomandato il massimo riposo, anche in considerazione del bambino che ora porta in grembo.

Trinidad non aveva mai considerato l’idea di diventare madre, ma ancora una volta la natura ha fatto il suo corso. La notizie della gravidanza di Trini getta nel panico Ramon, che si sente troppo anziano per rimettersi a fare il pader, sentendosi più un nonno. L’entusiasmo e la felicità della donna saranno così coinvolgente da far cambiare idea al marito, che quindi accetterà la gravidanza di buon grado.

Nel frattempo il padre di Leonor uscirà dall’ospedale, mentre Ursula Dicenta farà ritorno ad Acacias; la donna è ridotta in assoluta povertà, ma qualcuno le andrà inaspettatamente in aiuto. Chi sarà il nuovo benefattore della Dark Lady?