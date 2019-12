Una Vita, anticipazioni spagnole: Telmo rischia di essere ucciso

Dopo il bacio ricevuto dalla Alvarado, il Martinez vivrà un momento di grande crisi, che lo porterà a confidarsi con il suo padre spirituale, Fra Guillermo Del Toro, che arriverà ad Acacias, allertato da Samuel Alday, animato soltanto dalla sete di vendetta nei confronti del sacerdote che sembra sempre più vicino alla sua fidanzata.

Telmo rivelerà al suo mentore i dubbi che lo dilaniano, così il frate suggerirà al Martinez di lasciare Acacias per un pò al fine di fare chiarezza dentro di sé. Mentre Telmo lascia Acacias, Ursula affronta duramente il frate, ritenendolo colpevole per i problemi che hanno portato Telmo a lasciare il quartiere.

Ursula è innocente

Al ritorno dal suo viaggio, Telmo farà però una clamorosa scoperta: il Del Toro giace per terra esanime in casa sua. Chi ha ucciso il sacerdote? Mendez inizia ad investigare e ben presto tutti i sospetti ricadranno sull’ex dark lady, che ormai sembra aver completamente cambiato vita. La donna è stata vista litigare con il Del Toro, quindi questo è sufficiente per metterla in prigione.

Mentre Ursula urla la sua innocenza da dietro le sbarre, Telmo cerca di scoprire la verità sulla morte del suo mentore. Gli abitanti del quartiere si accorgeranno sempre più dell‘intesa che c’è tra Telmo e Lucia, facendo andare su tutte le furie Samuel, che cercherà di ottenere l’appoggio di Celia e Felipe per convincere Lucia a sposarlo. Ma gli Alvarez Hermoso rifiuteranno di aiutarlo.

Telmo apprenderà dalla Dicenta che il giorno della morte di ra Guillermo c’era ad Acacias un mendicante che era in cerca di qualcosa. Il mendicante potrebbe quindi essere l’uomo che potrebbe scagionare Ursula. Dopo pochi giorni, però si apprenderà che anche l’uomo morirà in circostanze misteriose.

Samuel partirà da Acacias per mettere in atto un piano di Batan, mentre Telmo aronterà a muso duro il priore Epineira, accusandolo dei peggiori crimini. Il priore non solo se la prenderà con il Martinez, ma getterà anche delle ombre su Lucia. Telmo non riesce ad accettare che la sua amata sia ingannata in quel modo, quindi aggredirà fisicamente il priore.

Mendez, grazie al racconto di Augustina, riuscirà a mettersi sulle tracce del vero colpevole della morte di ra Guillermo. Telmo cercherà di avere un confronto con questo malvivente, ma le cose si metteranno molto male per il sacerdote, che sarà salvato da Aurelio.