Una Vita, anticipazioni spagnole: Telmo in crisi dopo il bacio di Lucia

Dopo che i piani di Samuel Alday sono stati smascherati dal parroco di Acacias, il gioielliere sarà sempre più impegnato nel neutralizzare il suo rivale in amore, che ormai sta carpendo sempre più la fiducia di Lucia Alvarado. Samuel escogiterà quindi un nuovo piano contro Telmo, e per portarlo a termine, dovrà partire e lasciare per qualche giorno Acacias.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che l’Alday assumerà un investigatore che troverà una persona molto importante e cruciale ai fini della sua vendetta contro il sacerdote. Samuel, teme infatti l’eccessivo avvicinamento di Telmo a Lucia; i suoi dubbi aumenteranno dopo aver parlato con lo strozzino Batan, che gli aprirà gli occhi circa il fatto che Telmo e Lucia sono palesemente pazzi l’uno per l’altra.

Telmo in crisi dopo il bacio di Lucia

Perdere la Alvarado significherebbe per Samuel perdere la possibilità di impossessarsi della ricca eredità che la giovane ha ereditato alla morte dei Marchesi di Valmez. Il detective assunto da Samuel andrà quindi alla ricerca di quante più informazioni possibili circa il passato del sacerdote, al fine di trovare un modo per ricattarlo o per neutralizzarlo.

L’investigatore farà quindi una scoperta molto importante ai fini della faida tra l’Alday e Martinez, infatti si verrà a scoprire che prima di diventare sacerdote, Telmo si era molto legato ad un vecchio prete, che per il giovane è diventato un vero e proprio padre. Samuel, quindi, decide di andare da Fra Guillermo, e con uno stratagemma, indurlo ad andare ad Acacias.

Complice l’assenza dell’Alday, le cose tra Martinez e Lucia cambieranno notevolmente, infatti i due non riusciranno a reprimere a lungo i loro sentimenti, ed una passione irrefrenabile porterà la Alvarado a baciare padre Telmo. Mentre la ragazza sembra molto convinta dei suoi sentimenti e del suo gesto, per Telmo le cose saranno molto diverse.

Il sacerdote vivrà un momento di grande crisi spirituale; i sensi di colpa lo faranno cadere in preda alla disperazione e al pianto. L’uomo sente di aver tradito i voti presi e di non aver rispettato i valori sposati nel momento in cui ha scelto di diventare sacerdote. Da questo momento in poi, Telmo inizierà una serie di penitenze, che saranno molto autolesionistiche, come l’autoflagellazione oppure il digiuno.

Nel frattempo Samuel si presenterà al cospetto di Fra Guellermo fingendosi un amico di Telmo, quindi lo spingerà a far visita al sacerdote per richiamarlo all’ordine. Il mentore partirà subito per Acacias, dove appena arrivato farà visita a Telmo. Fra Guillermo farà una scoperta sconcertante, infatti troverà Telmo in preda ad una crisi di pianto.

Per Telmo l’arrivo di Fra Guillermo sarà un segno della Divina Provvidenza, senza pensare invece che dietro a tutto ciò c’è sempre lo zampino del suo acerrimo nemico.