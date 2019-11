Una Vita, anticipazioni spagnole: Susana s’innamora di Armando, ma c’è un problema

Il sequel della narrazione della popolare soap opera “Una Vita” si concentrerà molto presto su Susana, un personaggio che ha sempre diviso il pubblico televisivo, che l’ha amata ma anche odiata, a causa della sua intransigenza per certi aspetti, ma anche per la sua grande generosità e altruismo dimostrato in diverse occasioni.

La violenza subita in gioventù l’ha fatta sicuramente indirire, ma per lei le cose sembrano volgere per il meglio. Dopo il prolungato periodo di lutto per la morte del marito, Susana farà presto la conoscenza di Armando, con il quale instaurerà sin da subito un buon feeling. La donna, quindi cerca di capire se Armando è single o sposato.

Susana innamorata di Armando

Dopo averlo seguito nei suoi spostamenti, finalmente la sarta di Acacias realizza che l’uomo che le interessa è libero. Il nuovo arrivato ad Acacias, durante una cena, racconta a Susana di essere un ex diplomatico, ma dopo aver girato mezzo mondo ora ha il solo desiderio si una vita più tranquilla.

Nel proseguio della frequentazione Armando racconta del fatto che in passato era sposato ma che il matrimonio è stato annullato. Una cosa che a Susana, bigotta com’è, non è andata proprio giù. Nonostante Susana si allontani da Armando per questo motivo, l’uomo cercherà di tutto per far cambiare idea alla sarta.

Susana però vive un conflitto interiore perché nonostante le sue parole, lei nutre un vero sentimento nei confronti di Armando. Il diplomatico tenta ogni arma per convincere Susana, poi disperato coinvolge Rosina che suggerisce ad Armando di dichiararsi a Susana senza troppi giri di parole. Nel corso di una cena Armando spiegherà a Susana che l’annullamento del suo matrimonio non è un problema dal punto di vista religioso. Ma cosa ne penserà al riguardo Susana? Si lascerà scappare questa occasione e l’uomo della sua vita?