Una Vita, anticipazioni spagnole: Silvia Reyes uccide Blasco e va via da calle Acacias

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera di Canale 5 “Una Vita“, meglio conosciuta in patria con il titolo di Acacias 38, svelano che molto presto la narrazione arriverà ad un momento molto importante, perché andranno via dalla serie televisiva due personaggi molto amati dal pubblico televisivo, cioè quelli di Arturo Valverde e Silvia Reyes.

L’ex spia decide di assumere un assistente per non vedenti, al fine di agevolare Arturo, ma la donna è ignara del fatto che la new entry è in realtà un complice di Blasco, il malvivente che l’ha tenuta sequestrata e che voleva ucciderla. Blasco, venuto in possesso delle chiavi dell’appartamento degli Alvarez Hermoso, da dove ruberà un fucile per uccidere Silvia.

Silvia uccide Blasco e lascia Acacias

La donna infatti si cambierà a casa degli amici poco prima di andare in chiesa, ingnara che molto presto le cose volgeranno in tragedia. Blasco, impossessatosi del fucile di Felipe, si introdurrà in chiesa per uccidere la donna, ma Arturo, attraverso un riflesso di una finestra e nonostante la vista limitata, si accorgerà della presenza dell’uomo.

Per salvare la vita alla sua amata, Arturo farà con il suo corpo da scudo alla Reyes, prendendosi così una pallottola al petto che lo farà morire. Dopo qualche giorno dal funerale, Silvia capirà che dietro a tutto questo c’è non solo Blasco, ma anche Javier, di cui svelerà ben presto la vera identità.

La Reyes dunque determinata a scoprire la verità, seguirà Javier ovunque, tanto che inercetterà un incontro tra il finto assistente e Blasco. L’ex spia dunque lo affronterà e appreso che in realtà era lei il suo bersaglio, premerà il grilletto della sua pistola e lo ucciderà, fermandolo così per sempre.

Prima di lasciare Acacias, Silvia scriverà una lettera a Felipe, dove racconterà la verità su Blasco e Javier. Per l’ex spia è giunto il momento di andar via e proseguire il suo cammino in un altro luogo.