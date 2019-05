Una Vita, anticipazioni spagnole: Silvia lascia Arturo per Esteban?

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera di “Una Vita” – in onda tutti i giorni alle 14,10 su Canale 5 – svelano che nuovi inaspettati tradimenti, cambiamenti e segreti sconvolgeranno la vita degli abitanti di calle Acacias, dove la moglie del generale Zavala, Silvia Reyes, sarà ancora al centro della narrazione.

Il nuovo, giovane ed aitante arrivato nel quartiere, Esteban, sconvolgerà gli equilibri e l’intesa che Silvia fino ad oggi aveva avuto con il colonnello Valverde; Silvia cercherà di aiutare il giovane a liberare un suo amico, prigioniero in guerra, attivando così le sue vecchie conoscenze di quando era una spia.

Estaban si innamora di Silvia

In questa nuova impresa segreta, la Reyes sarà aiutata da Valverde; i due incontreranno infatti un funzionario di Stato che, dopo una cena a casa sua, offrirà alla donna i contatti necessari per arrivare all’amico di Esteban. Nel lavorare per questa nuova causa, Silvia però si renderà conto che il suo vecchio lavoro di spia le manca molto.

La futura moglie del colonnello è quindi davanti ad un bivio, una scelta difficile da prendere anche in considerazione del sentimento che la lega ad Arturo. L’amore per la sua vecchia professione sarà più forte di quello per Valverde? Il colonnello, dopo aver ascoltato una conversazione tra la futura moglie e Esteban, chiederà a Silvia di riflettere bene e capire esattamente cosa vuol fare della sua vita.

Dopo averci pensato bene, Silvia rassicura il futuro marito circa la sua intenzione di sposarlo e diventare presto sua moglie, così la coppia raccoglierà il denaro necessario per la liberazione di altri soldati prigionieri di guerra. La Reyes però sarà presto chiamata a fare i conti con qualcosa di inaspettato, infatti, Esteban si innamora di lei.

Il nuovo arrivato si lascerà andare a delle confidenze con Antonito, da qui la rivelazione di essere innamorato di Silvia. Una serie di malintesi creeranno dei problemi tra Silvia e Arturo, mettendo a rischio la loro unione.