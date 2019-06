Una Vita, anticipazioni spagnole: Silvia e Esteban lasciano Acacias per andare in Italia

Gli spoiler iberici della popolare soap opera “Una Vita” – in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14,10, il sabato in prima serata su Rete 4, mentre in streaming su Mediaset Play – svelano che nuovi eventi inaspettati scuoteranno le vite dei protagonisti di calle Acacias, che dovranno confrontarsi ancora una volta con nuovi colpi di scena.

Mentre Valverde riceverà una notizia davvero terribile, cioè quella di essere affetto da una malattia agli occhi che lo potrebbe condurre alla cecità se non curato, Silvia sarà costretta a subire il repentino cambiamento del suo amato, che giorno dopo giorno si allontanerà da lei, senza una ragione apparente.

Il viaggio di Silvia e Esteban in Italia

Arturo si mosterà sempre più scostante con Silvia e, per tale ragione, arriverà persino a non voler presenziare ad alcuni importanti appuntamenti dell’associazione fondata con la Reyes e con il nuovo arrivato ad Acacias, Esteban. Il giovane approfitterà dell’allontanamento tra il colonnello e Silvia per far breccia nel cuore della donna.

Liberto Seler metterà in guardia Esteban dal non fare passi falsi con Silvia, poiché il colonnello in passato è stato in grado di sfidare a duello diverse persone pur di proteggere il suo onore. Cheque, il militare amico di Esteban, morirà improvvisamente nelle Filippine per via della tubercolosi così Esteban rimarrà molto addolorato dalla notizia.

Silvia starà vicino al Marquez per aiutarlo in questo difficile momento, quindi lo abbraccerà, ma a vederli sarà la perfida dark lady, che fraintenderà il loro comportamento. Ursula quindi andrà da Arturo per rivelare quanto visto, ma il colonnello caccerà la Dicenta dalla sua abitazione.

Silvia parte in Italia insieme a Esteban, grazie al lavoro fatto per tentare di rimpatriare i soldati prigionieri, la spia ed il nuovo arrivato dovranno raggiungere l’Italia per firmare un accordo; viaggio che il Colonnello non potrà però fare a causa delle sue condizioni di salute. La Reyes sente che Valverde sta male, quindi quest’ultimo farà sapere alla Reyes che può andare lì da sola con Esteban.

La donna capirà subito che l’amato le sta nascondendo qualcosa ma, nonostante le richieste ad Agustina sull’argomento, non riuscirà a comprendere per quale ragione Arturo le stia mentendo. Il viaggio di Silvia e Esteban in Italia unirà sempre di più la coppia, che al ritorno sembrerà sempre più vicina ed affiatata.