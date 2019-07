Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel usa Moises per tenere in pugno Diego e Blanca

“Una Vita” continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano, che ormai da anni segue con grande interesse le vicende dei protagonisti del ricco quartiere residenziale di Acacias, dove coesistono due mondi paralleli, quello dei domestici e quello dei loro datori di lavoro, persone ricche e benestanti, a cui però non saranno risparmiati dolori e lutti.

Le anticipazioni iberiche della celebre soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale 5 e il sabato alle 21,10 circa su Rete 4, svelano che dopo tante ricerche Diego e Blanca ritroveranno il loro bambino, Moises, che era stato sottratto alla giovane Dicenta con un sotterfugio subito dopo il parto.

Il piano diabolico di Samuel

Dopo il ritrovamento del piccolo, Blanca e Diego vogliono andare via da Acacias per gettarsi tutto quello che di brutto hanno vissuto e ricominciare in un’altra città, insieme al piccolo Moises, che ormai ha fatto ritorno a casa. Prima di partire la figlia di Ursula e il giovane Alday organizzeranno una cena per salutare gli amici più cari.

Samuel sembra essere sempre più ossessionato dalla Dicenta, dunque non riesce ad accettare di dover lasciare Blanca per sempre; l’uomo, quindi, metterà a punto un piano per bloccare la partenza del fratello e di Blanca; in un momento di confusione, riuscirà quindi a rapire il piccolo Moises.

Scoperta l’assenza del piccolo, non sarà difficile per Diego capire che dietro al nuovo rapimento del piccolo c’è proprio il fratello, quindi il giovane Alday si metterà nuovamente alla ricerca del suo bambino. Grazie a Riera, Diego scoprirà altre agghiaccianti verità sul fratello, infatti fu proprio Samuel il resposabile dell’agguato alla loro carrozza, così come la morte del padre.

Samuel ha escogitato un piano davvero perfido stavolta, perché con la complicità del dottor Guillen, chiamerà Blanca e Diego in ospedale, dicendo loro che il piccolo sta molto male a causa di una febbre molto alta che non accenna a diminuire. I due però nutriranno dei dubbi, sospetti che ben presto si scopriranno essere fondati.