Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel ucciderà il dottor Guillen?

Il sequel della narrazione della soap opera “Una Vita” sorprenderà non poco il pubblico televisivo, che assisterà a breve alla insaziabile sete di vendetta del figlio di Don Jaime, Samuel, che sarà al centro di nuovi intrighi, che sfoceranno in un nuovo tentativo di omicidio da parte dell’uomo.

Samuel si nutre di vendetta, specialmente da quando la perfida Dicenta, sua alleata da sempre, è finita in manicomio; il giovane figlio del gioielliere decide quindi di prendersela con il figlio di Blanca e Diego, utilizzandolo come arma per far rimanere la sua amata ancora in città, allontanando quindi l’idea di una loro partenza.

I sensi di colpa del dottor Guillen

Per raggiungere il suo obiettivo Samuel sarà disposto a tutto, quindi assolderà il dottor Guillen, affinché il piccolo non solo si ammali, ma giunga alla morte. Una faccenda davvero molto squallida e da alta tensione, che solo l’intuito dei due giovani genitori farà in modo che le cose prenderanno una strada diverso rispetto al piano diabolico di Samuel.

Samuel apprende che il dottor Guillen non è uno stinco di santo, infatti l’uomo ha sottratto all’ospedale diversi farmaci, per poi rivederci facendo dei lauti guadagni. L’Alday, quindi, non si farà scrupoli a ricattare l’uomo, che metterà in atto il piano di Samuel, quindi inizierà a far ammalare il piccolo Moises.

Gli spoiler spagnoli svelano inoltre che anche il dottore ha un cuore e ben presto si pentirà del male fatto al bambino, quindi, cerca di far ragionare Samuel, ma vedendo la sua resistenza, deciderà di lasciare il suo posto di lavoro, così senza il suo aiuto il piano di Samuel fallirà. Il medico pentito affiderà quindi le cure del bambino ad un esperto in materia.

L’Alday non accetta di buon grado il colpo di testa del dottore, quindi, inferocito farà in modo di rimanere da solo con il medico, quindi gli intimerà di continuare con il piano, ma ancora una volta l’uomo si rifiuterà. Ecco che arriva l’inaspettato, perché Samuel punterà una pistola contro il medico. Lo ucciderà?