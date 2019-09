Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel uccide Joaquin, padre Telmo tradisce Lucia

Un nuovo omicidio sconvolgerà gli abitanti di calle Acacias, che dovranno fare i conti con la misteriosa morte del padrino di Lucia, Don Joaquin, il cui corpo è stato rinvenuto proprio dalla figliastra, che cerca disperatamente di scoprire la verità sulle sue origini ed il suo rapporto con i Marchesi di Valmez.

Il sequel della narrazione delle prossime puntate della soap opera “Una Vita” si incentreranno quindi proprio sulla cugina di Celia, che troverà un valido alleato in padre Telmo, che non solo l’ha salvata dall’esplosione della Gelleria Alday, ma si metterà contro il suo superiore, ostacolando così i tentativi della Chiesa di impossessarsi del ricco patrimonio che spetta alla ragazza.

Samuel uccide Joaquin

Come è stato già anticipato, la Alvarado è nata da una relazione tra consanguinei, i Marchesi di Valmez, che solo dopo il loro matrimonio scoprirono di essere in realtà fratellastri. La coppia, quindi, promise alla Chiesa di non avere figli, pur di non vedere annullato il loro matrimonio.

Ecco perché i Marchesi dovettero abbandonare la piccola Lucia alla nascita, affidandola a don Joaquin, il loro legale. Padre Telmo rivelerà tutta la verità a Lucia, che entrerà in una crisi profonda. Nonostante tutto la donna rinsalderà il legame con Samuel, che sarà sempre più alle prese con gli uomini dello strozzino a cui si era affidato.

Il giovane alday cercherà quindi di sedurre la donna per approfittarsi delle sue ricchezze, così da poter pagare i debiti contratti per l’apertura della Galleria, che lo hanno mandato sul lastrico. Ecco perché Samuel raggiungerà Joaquin a Salamanca, dove stringerà con l’uomo un accordo per la spartizione dell’eredità di Lucia.

Le cose però prendono una piega diversa, e Samuel non esiterà a strangolare il padrino di Lucia; la donna, rinvenuto il cadavere del padrino, non sospetterà subito di Samuel, cosa che invece avverrà in un secondo momento. Nel frattempo Telmo scoprirà dal suo superiore che la Chiesa vuole impadronirsi dell’intero patrimonio che spetterà alla ragazza al compimento del suo 23esimo compleanno.

La notizia delle vere origini di Lucia apparirà sui giornali, quindi ora tutti sapranno che è l’erede legittima dei Marchesi di Valmez. Ma chi ha dato la notizia alla stampa? Dopo varie ricerche si scoprirà che è stato padre Telmo, anche se ancora non è chiaro il motivo per cui ha spoilerato la verità su Lucia.