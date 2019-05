Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel si macchierà di un atroce delitto

Le anticipazioni spagnole della soap opera di successo “Una Vita“, in onda su Canale 5, svelano che un nuovo straordinario e clamoroso colpo di scena sconvolgerà gli abitanti di Acacias, dove sono presenti due mondi paralleli, quello dei ricchi proprietari e signori residenti nel raffinato edificio madrileno e quello dei loro domestici.

Tra i protagonisti assoluti della nuova stagione di “Una Vita”, c’è Samuel Alday, che le anticipazioni delle puntate spagnole svelano continuerà ad avere più di un lato oscuro e tenebroso; infatti il fratello di Diego commetterà un gesto atroce nei confronti di una persona che ha avuto un ruolo molto importante e significativo nella sua storia.

Samuel uccide Don Jaime

Gli spoiler spagnoli rivelano che nonostante Blanca sia tornata a vivere con Samuel, non riesce a non incontrare Diego, ritornato da poco tempo in città. Il marito di Blanca però viene a sapere del furtivo incontro tra i due e non sembra intenzionato ad accettare la cosa, tanto che in lui si scatenerà una gelosia senza precedenti e, nel tentativo di sottomettere la moglie al suo volere, violenterà Blanca.

La figlia di Ursula Dicenta rimarrà molto turbata e scioccata da ciò che ha subito, tanto che ne fa parola con Don Jaime, padre di Samuel, che rimane senza parole per la crudeltà che il figlio minore ha usato nei confronti di Blanca. Ma qualcosa di inaspettato accadrà ad Acacias, poiché Blanca si sentirà male dopo la violenza subita.

La Dicenta viene quindi visitata da un medico, lo stesso che falsificò i certificati medici di Diego; ed è proprio in questa occasione che Don Jaime scoprirà la verità sulle analisi falsificate del figlio, ma anche che Samuel obbligò il medico con il ricatto a mentire sulla reale condizione di salute di Diego.

Dopo aver appreso la verità, Jaime informerà Diego circa la verità sulla sua condizione di salute, evitando però di rivelare l’intrigo di Samuel. Il vecchio Alday però vuol cercare di convincere Samuel a presentarsi alla Guardia Civile per confessare spontaneamente tutti gli illeciti commessi, ma il giovane Alday, mosso dall’ira, perderà totalemente il controllo di sé e metterà le mani al collo del padre, stingendo con forza, fino a farlo morire. L’altro figlio del gioielliere, Diego, troverà solo dopo molto tempo il corpo esanime del padre.