Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel offende e colpisce Lucia il giorno delle nozze

Nuovi clamorosi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate della soap “Una Vita“, le cui anticipazioni rivelano che Samuel riuscirà nel suo intento e porterà all’altare la Alvarado, per poi ripensarci. L’uomo, infatti, passerà in breve tempo dalla gioia all’odio e alla cattiveria, prendendosela con la sua fidanzata.

Gli spoiler iberici della popolare soap spagnole in onda tutti i giorni – dal lunedì alla domenica – su Canale 5 svelano che un nuovo scandalo colpirà la vita di Lucia così come quella degli abitanti di Acacias, proprio a causa del mancato matrimonio tra la Alvarado e il giovane gioielliere.

Samuel offende e picchia Lucia all’altare

Dopo l’allontanamento da Telmo – a causa di quanto successo nell’eremo – Lucia si avvicina sempre più a Samuel; il fratello di Diego riuscirà così a strappare il fatidico “si” alla cugina di Celia, convincendola dei suoi buoni sentimenti nei suoi confronti. La donna, però, contravvenendo ad ogni logica, pur essendo innamorata di Telmo, deciderà di sposare Samuel.

All’evento più atteso di Acacias, cioè le nozze tra l’Alday e la Alvarado, ci sarà anche il sacerdote, che sembra non avere alcuna intenzione di perdere la sua amata. Prima delle nozze, la cugina di Celia si lascerà andare ad un bacio appassionato con Telmo. Pentita per quanto accaduto, Lucia tenterà in tutti i modi di dimenticare il prete, quindi forse anche per mettere la coscienza a posto, accetterà la proposta di matrimonio di Samuel.

Nel frattempo Celia organizzerà un rinfresco a La Deliciosa per gli amici di calle Acacias, dove annuncerà le nozze della cugina con l’Alday. Ma l’annuncio viene rovinato da un improvviso malore dell’ereditiera, che si accascia per terra, ed è proprio il sacerdote a soccorrerla. Arriva il giorno delle nozze, e mentre il giovane Alday aspetta la fidanzata all’altare, si assiste ad una profonda crisi di Telmo.

Il sacerdote capisce che i suoi sentimenti per Lucia non possono più coesistere con l’abito talare, quindi decide di dismettere i panni di sacerdote. Mentre Lucia e Samuel sono sull’altare, Telmo irrompe in chiesa ed interrompe la cerimonia. Lucia decide quindi di non sposare più Samuel, e quest’ultimo, invaso di rabbia, la picchierà, facendola cadere a terra, oltre ad offenderla verbalmente.