Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel finisce sul lastrico, Telmo salva Lucia

Il sequel della narrazione della soap opera Una Vita assicurerà tanti colpi di scena, infatti dopo la fuga di Diego e Blanca, il giovane Samuel Alday dovrà rimettersi in gioco, quindi impegnerà tutti i suoi averi nell’apertura di una nuova attività, una galleria d’arte, che però sarà presto distrutta da un gruppo di giovani anarchici.

Dopo essere stato accoltellato dalla giovane Dicenta, Samuel deciderà di non sporgere denuncia contro la moglie, ma di inventarsi una scusa per coprire i fatti e non dire quindi la verità sul perché Blanca è arrivata a fare un gesto tanto violento ed estremo contro l’uomo, complice da sempre di Ursula Dicenta.

Samuel finisce sul lastrico

Dopo la fuga di Blanca e Diego da Acacias, il figlio di Don Jaime deciderà di voler far altro oltre che portare avanti la gioielleria di famiglia; ecco che Samuel aprirà una prestigiosa galleria d’arte, investendo tutti i suoi risparmi. Ma una serie di impedimenti e di imprevisti faranno rimpiangere a Samuel di aver preso questa decisione.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita svelano che il giovane Alday ha stretto amicizia con la nuova arrivata ad Acacias, Lucia, ed è proprio quest’ultima che lo aiuterà alla galleria. Per il giorno dell’inaugurazione Samuel ha invitato ovviamente tutta Acacias, che si riunirà nel nuovo edificio per l’imperdibile evento.

A partecipare ci saranno anche degli esponenti della politica locale, che saranno presi di mira da un gruppo di anarchici disposti a tutto. Questi uomini senza scrupoli piazzeranno un ordigno esplosivo all’interno del locale, quindi faranno scoppiare la bomba alla presenza degli ospiti, procurando la morte di due ospiti e diversi feriti, tra cui Trini e Liberto.

Lucia, invece, riuscirà ad uscire incolume dalle macerie grazie al pronto intervento di padre Telmo Martinez, il sacerdote mandato ad Acacias con il preciso scopo di investigare sul passato della giovane Alvarado. Samuel vedrà quindi distrutto il suo sogno prima ancora di aver iniziato la nuova attività, quindi finirà sul lastrico, avendo investito nella Galleria Alday tutti i suoi averi.